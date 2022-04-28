17:26 28.04.2022 (обновлено: 17:46 28.04.2022)
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию
Foreign Policy: Запад наводнил Украину оружием и создал идеальную почву для боевиков
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направляя на Украину крупные партии оружия, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
По мнению Тарека Мегериси, научного сотрудника программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям, западный мир был очарован романтическим образом Украины, хотя ее уже уличали в незаконной торговле оружием.
"Помимо непосредственного участия в незаконной торговле оружием, Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, обеим сторонам во второй сирийской гражданской войне. Это было прямым нарушением введенного ООН оружейного эмбарго", — напомнил Мегериси.
В итоге, отметил он, высокоточное оружие, которое получает Киев, может оказаться совсем не в руках украинцев.
"Западный мир, возможно, только что толкнул первую кость домино, в результате чего террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, как только на Украине рассеется дым", — считает эксперт.
Не менее важным кризисным фактором Мегериси назвал большое число иностранных наемников, приехавших в зону конфликта. По его мнению, многие из них черпают энергию в националистических установках, а некоторые — ультраправые экстремисты.
"Будет довольно трудно отследить передвижения всех этих участников боевых действий на Украине, которые в конце концов вернутся в Европу и Соединенные Штаты, а также помешать им прихватить с собой стрелковое оружие. Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия", — предупредил автор статьи.
Эти факторы вкупе с нежеланием властей США и Европы сбавлять обороты по накачке Украины оружием могут спровоцировать долгосрочный кризис, считает он. "Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство", — резюмировал Мегериси.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.