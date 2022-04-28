https://ria.ru/20220428/ukraina-1785993371.html

Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию

Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию - РИА Новости, 28.04.2022

Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию

Направляя на Украину крупные партии оружия, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Об этом... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:26

2022-04-28T17:26

2022-04-28T17:46

владимир путин

украина

киев

европа

оон

европейский совет

javelin (птрк)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направляя на Украину крупные партии оружия, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Об этом пишет журнал Foreign Policy.По мнению Тарека Мегериси, научного сотрудника программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям, западный мир был очарован романтическим образом Украины, хотя ее уже уличали в незаконной торговле оружием."Помимо непосредственного участия в незаконной торговле оружием, Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, обеим сторонам во второй сирийской гражданской войне. Это было прямым нарушением введенного ООН оружейного эмбарго", — напомнил Мегериси.В итоге, отметил он, высокоточное оружие, которое получает Киев, может оказаться совсем не в руках украинцев."Западный мир, возможно, только что толкнул первую кость домино, в результате чего террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, как только на Украине рассеется дым", — считает эксперт.Не менее важным кризисным фактором Мегериси назвал большое число иностранных наемников, приехавших в зону конфликта. По его мнению, многие из них черпают энергию в националистических установках, а некоторые — ультраправые экстремисты."Будет довольно трудно отследить передвижения всех этих участников боевых действий на Украине, которые в конце концов вернутся в Европу и Соединенные Штаты, а также помешать им прихватить с собой стрелковое оружие. Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия", — предупредил автор статьи.Эти факторы вкупе с нежеланием властей США и Европы сбавлять обороты по накачке Украины оружием могут спровоцировать долгосрочный кризис, считает он. "Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство", — резюмировал Мегериси.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html

https://ria.ru/20220428/diplomatiya-1785936106.html

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785957374.html

украина

киев

европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

владимир путин, украина, киев, европа, оон, европейский совет, javelin (птрк)