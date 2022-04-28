Рейтинг@Mail.ru
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785993371.html
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию - РИА Новости, 28.04.2022
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию
Направляя на Украину крупные партии оружия, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Об этом... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:26
2022-04-28T17:46
владимир путин
украина
киев
европа
оон
европейский совет
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770797177_0:67:2237:1325_1920x0_80_0_0_33d149ad762c5774c8115296dda5b447.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направляя на Украину крупные партии оружия, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Об этом пишет журнал Foreign Policy.По мнению Тарека Мегериси, научного сотрудника программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям, западный мир был очарован романтическим образом Украины, хотя ее уже уличали в незаконной торговле оружием."Помимо непосредственного участия в незаконной торговле оружием, Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, обеим сторонам во второй сирийской гражданской войне. Это было прямым нарушением введенного ООН оружейного эмбарго", — напомнил Мегериси.В итоге, отметил он, высокоточное оружие, которое получает Киев, может оказаться совсем не в руках украинцев."Западный мир, возможно, только что толкнул первую кость домино, в результате чего террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, как только на Украине рассеется дым", — считает эксперт.Не менее важным кризисным фактором Мегериси назвал большое число иностранных наемников, приехавших в зону конфликта. По его мнению, многие из них черпают энергию в националистических установках, а некоторые — ультраправые экстремисты."Будет довольно трудно отследить передвижения всех этих участников боевых действий на Украине, которые в конце концов вернутся в Европу и Соединенные Штаты, а также помешать им прихватить с собой стрелковое оружие. Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия", — предупредил автор статьи.Эти факторы вкупе с нежеланием властей США и Европы сбавлять обороты по накачке Украины оружием могут спровоцировать долгосрочный кризис, считает он. "Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство", — резюмировал Мегериси.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/oruzhie-1785914873.html
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html
https://ria.ru/20220428/diplomatiya-1785936106.html
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785957374.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770797177_191:0:2046:1391_1920x0_80_0_0_14febe50bae615371ca3887aec6273fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, киев, европа, оон, европейский совет, javelin (птрк)
17:26 28.04.2022 (обновлено: 17:46 28.04.2022)
 
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию

Foreign Policy: Запад наводнил Украину оружием и создал идеальную почву для боевиков

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Направляя на Украину крупные партии оружия, Запад рискует получить новую неконтролируемую горячую точку, какими до сих пор считаются Ливия и Сирия. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
По мнению Тарека Мегериси, научного сотрудника программы по изучению Северной Африки и Ближнего Востока в Европейском совете по международным отношениям, западный мир был очарован романтическим образом Украины, хотя ее уже уличали в незаконной торговле оружием.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 12:30
Западным оружием для Украины могут завладеть террористы, заявила Захарова
"Помимо непосредственного участия в незаконной торговле оружием, Украина и соседняя Молдавия в 2019 году фигурировали в качестве важных посредников, обеспечивавших поставки крупных партий оружия, в том числе из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, обеим сторонам во второй сирийской гражданской войне. Это было прямым нарушением введенного ООН оружейного эмбарго", — напомнил Мегериси.
В итоге, отметил он, высокоточное оружие, которое получает Киев, может оказаться совсем не в руках украинцев.
"Западный мир, возможно, только что толкнул первую кость домино, в результате чего террористические группировки и другие негосударственные игроки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger, как только на Украине рассеется дым", — считает эксперт.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 16:33
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов
Не менее важным кризисным фактором Мегериси назвал большое число иностранных наемников, приехавших в зону конфликта. По его мнению, многие из них черпают энергию в националистических установках, а некоторые — ультраправые экстремисты.
"Будет довольно трудно отследить передвижения всех этих участников боевых действий на Украине, которые в конце концов вернутся в Европу и Соединенные Штаты, а также помешать им прихватить с собой стрелковое оружие. Возвращение ультраправых экстремистов на родину может усугубить нарастающий кризис, потому что они будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия", — предупредил автор статьи.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 13:51
Давление властей США на российских дипломатов беспрецедентно, заявили в МИД
Эти факторы вкупе с нежеланием властей США и Европы сбавлять обороты по накачке Украины оружием могут спровоцировать долгосрочный кризис, считает он. "Поднимется новая волна внутреннего терроризма, и в самом сердце Восточной Европы появится крайне милитаризованное государство", — резюмировал Мегериси.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Совфеде обвинили Запад в развале Украины как единого государства
 
Владимир ПутинУкраинаКиевЕвропаООНЕвропейский советJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала