В МИД заявили об участии украинских дипломатов в провокациях против россиян
Захарова констатировала участие украинских дипломатов в провокациях против россиян
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала участие украинских дипломатов в провокациях против российских граждан.
Захарова пояснила, что украинские дипломаты причастны и к привлечению боевиков для направления в зоны боевых действий, и к рекрутирование киберевойск. "Но есть и факты, которые связаны не с общей деятельностью украинских посольств, а непосредственно с личностями украинских послов", - добавила она. По словам Захаровой, одной из таких фигур является посол Украины в Берлине, который "буквально изнемогает от русофобии". В интервью немецким СМИ он, в частности, заявил, что не разделяет русских на хороших и плохих, а просто считает всех русских врагами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.