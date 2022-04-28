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Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785924967.html
Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине
Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине
Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:10
2022-04-28T14:05
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий медведев
в мире
украина
германия
бундестаг германии
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием - а такое "печально заканчивается", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений."Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, в мире, украина, германия, бундестаг германии, россия, ситуация в днр и лнр
13:10 28.04.2022 (обновлено: 14:05 28.04.2022)
 
Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине

Медведев допустил "печальный конец" для бундестага из-за решения поставить оружие Киеву

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием - а такое "печально заканчивается", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений.
"Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий МедведевВ миреУкраинаГерманияБундестаг ГерманииРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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