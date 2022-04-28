https://ria.ru/20220428/ukraina-1785924967.html

Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине

Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине - РИА Новости, 28.04.2022

Медведев прокомментировал одобрение ФРГ поставок тяжелых вооружений Украине

Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:10

2022-04-28T13:10

2022-04-28T14:05

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий медведев

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бундестаг германии

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием - а такое "печально заканчивается", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений."Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Кирилл Волков

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