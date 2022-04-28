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В Минобороны прокомментировали удары Украины по Херсону и Изюму - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785890265.html
В Минобороны прокомментировали удары Украины по Херсону и Изюму
В Минобороны прокомментировали удары Украины по Херсону и Изюму - РИА Новости, 28.04.2022
В Минобороны прокомментировали удары Украины по Херсону и Изюму
Удар украинских войск по жилым кварталам Херсона и Изюма – военное преступление, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:10
2022-04-28T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
изюм (город)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Удар украинских войск по жилым кварталам Херсона и Изюма – военное преступление, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам генерала, за прошедшую ночь украинская сторона нанесла удары ракетами "Точка" по жилым кварталам областного центра Херсон и города Изюм Харьковской области. По Херсону также велся обстрел из РСЗО."Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", - сказал российский генерал.
https://ria.ru/20220428/raketa-1785872933.html
херсон
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в мире, херсон, изюм (город), харьковская область
11:10 28.04.2022 (обновлено: 11:13 28.04.2022)
 
В Минобороны прокомментировали удары Украины по Херсону и Изюму

В Минобороны назвали удары Украины по Херсону и Изюму военным преступлением

Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Удар украинских войск по жилым кварталам Херсона и Изюма – военное преступление, заявил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам генерала, за прошедшую ночь украинская сторона нанесла удары ракетами "Точка" по жилым кварталам областного центра Херсон и города Изюм Харьковской области. По Херсону также велся обстрел из РСЗО.
"Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", - сказал российский генерал.
Осколки ракеты Точка-У во дворе спортивной школы Херсона - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
09:52
Ракета "Точка-У" попала во двор спортивной школы во время обстрела Херсона
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХерсонИзюм (город)Харьковская область
 
 
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