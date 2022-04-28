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Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785850288.html
Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат
Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат - РИА Новости, 28.04.2022
Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат
Поток фейковых новостей не спасет от ответственности украинских националистов и иностранных наемников, действующих на Украине, а также их спонсоров, заявил на... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T01:53
2022-04-28T01:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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ООН, 28 апр — РИА Новости. Поток фейковых новостей не спасет от ответственности украинских националистов и иностранных наемников, действующих на Украине, а также их спонсоров, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко.По его словам, свидетели подтверждают использование в военных целях украинскими военными и националистическими батальонами школ и даже детских садов, а также других гражданских объектов. Украинские военные не стесняются этого делать, отметил он."Они размещают фотографии своих военных позиций в интернете. Раньше я собирал такие посты в качестве доказательств, но перестал это делать, потому что их было слишком много и они продолжают поступать", — заявил дипломат."Украинские военные и националистические батальоны также регулярно используют мирных жителей в качестве "живого щита" — в масштабах, сравнимых разве что с тактикой ИГИЛ*. Но здесь это еще хуже, потому что украинские военные делают это со своими соотечественниками", — заключил он.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html
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в мире, россия, украина
01:53 28.04.2022
 
Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат

Дипломат Леонидченко: фейковые новости не спасут националистов и наемников на Украине

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный. Архивное фото
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ООН, 28 апр — РИА Новости. Поток фейковых новостей не спасет от ответственности украинских националистов и иностранных наемников, действующих на Украине, а также их спонсоров, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко.
"Хочу подчеркнуть: поток фейковых новостей не защитит украинских неонацистов, иностранных наемников и их спонсоров от ответственности за чудовищные преступления. Сейчас по всей Украине, в том числе в Мариуполе, собираются многочисленные свидетельские показания и доказательства на этот счет", — сказал Леонидченко.
По его словам, свидетели подтверждают использование в военных целях украинскими военными и националистическими батальонами школ и даже детских садов, а также других гражданских объектов. Украинские военные не стесняются этого делать, отметил он.
"Они размещают фотографии своих военных позиций в интернете. Раньше я собирал такие посты в качестве доказательств, но перестал это делать, потому что их было слишком много и они продолжают поступать", — заявил дипломат.
"Украинские военные и националистические батальоны также регулярно используют мирных жителей в качестве "живого щита" — в масштабах, сравнимых разве что с тактикой ИГИЛ*. Но здесь это еще хуже, потому что украинские военные делают это со своими соотечественниками", — заключил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащие Росгвардии в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
00:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраина
 
 
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