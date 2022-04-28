https://ria.ru/20220428/ukraina-1785850288.html

Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат

Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат - РИА Новости, 28.04.2022

Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат

Поток фейковых новостей не спасет от ответственности украинских националистов и иностранных наемников, действующих на Украине, а также их спонсоров, заявил на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T01:53

2022-04-28T01:53

2022-04-28T01:53

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ООН, 28 апр — РИА Новости. Поток фейковых новостей не спасет от ответственности украинских националистов и иностранных наемников, действующих на Украине, а также их спонсоров, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко.По его словам, свидетели подтверждают использование в военных целях украинскими военными и националистическими батальонами школ и даже детских садов, а также других гражданских объектов. Украинские военные не стесняются этого делать, отметил он."Они размещают фотографии своих военных позиций в интернете. Раньше я собирал такие посты в качестве доказательств, но перестал это делать, потому что их было слишком много и они продолжают поступать", — заявил дипломат."Украинские военные и националистические батальоны также регулярно используют мирных жителей в качестве "живого щита" — в масштабах, сравнимых разве что с тактикой ИГИЛ*. Но здесь это еще хуже, потому что украинские военные делают это со своими соотечественниками", — заключил он.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html

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