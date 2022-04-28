https://ria.ru/20220428/ugol-1785963080.html

Премьер Японии заявил о намерении постепенно отказаться от российского угля

Премьер Японии заявил о намерении постепенно отказаться от российского угля - РИА Новости, 28.04.2022

Премьер Японии заявил о намерении постепенно отказаться от российского угля

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь подтвердил намерение страны постепенно отказаться от импорта российского угля. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:30

2022-04-28T15:30

2022-04-28T15:30

владимир путин

россия

япония

украина

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 28 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь подтвердил намерение страны постепенно отказаться от импорта российского угля."Мы придерживаемся намерений на постепенный отказ от импорта российского угля в скорейшее возможное для этого время", - отметил глава японского правительства, подчеркнув также необходимость "обеспечить энергетическую безопасность Японии", а также работать над диверсификацией источников энергии.К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других.Санкционный список Японии против России включает 499 фамилий и более 160 организаций из России, в том числе 9 крупнейших банков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785762353.html

https://ria.ru/20220422/finlyandiya-1784916828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, япония, украина, в мире, фумио кисида