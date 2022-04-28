https://ria.ru/20220428/uchet-1785983363.html
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 28.04.2022
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России
Полиция поставила на профилактический учёт 11-летнего мальчика из Камышина Волгоградской области за дискредитацию российской армии в соцсетях, сообщил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:41
2022-04-28T16:41
2022-04-28T16:41
камышин
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Полиция поставила на профилактический учёт 11-летнего мальчика из Камышина Волгоградской области за дискредитацию российской армии в соцсетях, сообщил Камышинский отдел МВД."В ходе профилактического мероприятия на профилактический учет поставлен 11-летний житель Камышина, распространявший в социальной сети информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция Камышина провела оперативное мероприятие под названием "Твой выбор" с целью предотвратить вовлечение подростков в противоправную деятельность. В двух школах города прошли встречи с полицейскими, где с учениками 7-8-х классов провели беседы о патриотизме и здоровом образе жизни.
https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html
камышин
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камышин, волгоградская область, происшествия
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России
Полиция Волгограда поставила на учет 11-летнего мальчика за дискредитацию российской армии