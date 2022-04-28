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Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 28.04.2022
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Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 28.04.2022
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России
Полиция поставила на профилактический учёт 11-летнего мальчика из Камышина Волгоградской области за дискредитацию российской армии в соцсетях, сообщил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:41
2022-04-28T16:41
камышин
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Полиция поставила на профилактический учёт 11-летнего мальчика из Камышина Волгоградской области за дискредитацию российской армии в соцсетях, сообщил Камышинский отдел МВД."В ходе профилактического мероприятия на профилактический учет поставлен 11-летний житель Камышина, распространявший в социальной сети информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция Камышина провела оперативное мероприятие под названием "Твой выбор" с целью предотвратить вовлечение подростков в противоправную деятельность. В двух школах города прошли встречи с полицейскими, где с учениками 7-8-х классов провели беседы о патриотизме и здоровом образе жизни.
https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html
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камышин, волгоградская область, происшествия
16:41 28.04.2022
 
Полиция Волгограда поставила на учет школьника за дискредитацию ВС России

Полиция Волгограда поставила на учет 11-летнего мальчика за дискредитацию российской армии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Полиция поставила на профилактический учёт 11-летнего мальчика из Камышина Волгоградской области за дискредитацию российской армии в соцсетях, сообщил Камышинский отдел МВД.
"В ходе профилактического мероприятия на профилактический учет поставлен 11-летний житель Камышина, распространявший в социальной сети информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция Камышина провела оперативное мероприятие под названием "Твой выбор" с целью предотвратить вовлечение подростков в противоправную деятельность. В двух школах города прошли встречи с полицейскими, где с учениками 7-8-х классов провели беседы о патриотизме и здоровом образе жизни.
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