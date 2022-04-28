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Польша и Румыния объявили о военных учениях - РИА Новости, 28.04.2022
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Польша и Румыния объявили о военных учениях
Польша и Румыния объявили о военных учениях - РИА Новости, 28.04.2022
Польша и Румыния объявили о военных учениях
Польша и Румыния в четверг объявили о военных учениях на фоне военной спецоперации России на Украине. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:35
2022-04-28T19:43
в мире
польша
румыния
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россия
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Польша и Румыния в четверг объявили о военных учениях на фоне военной спецоперации России на Украине.Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника, в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее и не публиковать информацию о самой технике и ее перемещениях. Движение техники будет осуществляться в основном на севере и востоке страны.Директор СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине."Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее, некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", - говорится в сообщении ведомства.Одновременно минобороны Румынии, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран НАТО."Учебные мероприятия, проводимые военнослужащими союзных стран, дислоцированных в нашей стране, в рамках мероприятий по усилению безопасности восточного фланга НАТО, являются актуальными, поэтому такие колонны боевой техники, принадлежащие не только США, но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании или Португалии, можно будет часто наблюдать во время поездок между базами и совместными тренировочными комплексами", - заявили в минобороны.Учения и перемещения войск проходят на фоне обострения ситуации в Приднестровье. Там произошли три теракта: в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/polsha-1785993047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220425/tanki-1785406469.html
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в мире, польша, румыния, украина, россия
19:35 28.04.2022 (обновлено: 19:43 28.04.2022)
 
Польша и Румыния объявили о военных учениях

Польша и Румыния объявили о военных учениях из-за событий на Украине

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Польша и Румыния в четверг объявили о военных учениях на фоне военной спецоперации России на Украине.
Как заявило Войско польское, с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника, в связи с чем граждан попросили не фотографировать ее и не публиковать информацию о самой технике и ее перемещениях. Движение техники будет осуществляться в основном на севере и востоке страны.
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Директор СВР Сергей Нарышкин ранее заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине.
"Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее, некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", - говорится в сообщении ведомства.
Одновременно минобороны Румынии, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения о переброске военной техники к границе с Украиной и Молдавией, заявило о проведении учений с участием стран НАТО.
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"Учебные мероприятия, проводимые военнослужащими союзных стран, дислоцированных в нашей стране, в рамках мероприятий по усилению безопасности восточного фланга НАТО, являются актуальными, поэтому такие колонны боевой техники, принадлежащие не только США, но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании или Португалии, можно будет часто наблюдать во время поездок между базами и совместными тренировочными комплексами", - заявили в минобороны.
Учения и перемещения войск проходят на фоне обострения ситуации в Приднестровье. Там произошли три теракта: в здании министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В ПМР введен "красный" уровень террористической опасности.
Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с Украины. В среду МВД ПМР подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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