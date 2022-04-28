15:46 28.04.2022 (обновлено: 18:08 28.04.2022)
Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны
В Минобороны Польши сообщили о передвижении колонн военной техники в связи с учениями
© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в связи с предстоящими учениями, говорится в сообщении на сайте Войска польского.
"С воскресенья 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооруженных сил Польской Республики", — сказано там.
Военные уточнили, что до конца месяца перемещение колонн будет осуществляться по дорогам Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств (в основном север и восток Польши). Военных можно будет встретить на автомагистралях, скоростных трассах и дорогах местного значения.
"Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами. Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", — утверждается в пресс-релизе.
В связи с этим военные просят граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения техники, данные о вылетах и посадках военных самолетов.