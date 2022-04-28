https://ria.ru/20220428/ucheniya-1785966547.html

Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны

Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны - РИА Новости, 28.04.2022

Польша объявила о крупных военных учениях на севере и востоке страны

Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в связи с предстоящими учениями, говорится в сообщении на сайте Войска польского. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:46

2022-04-28T15:46

2022-04-28T18:08

в мире

польша

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ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Польские военные предупредили об усилении передвижения колонн своей техники в связи с предстоящими учениями, говорится в сообщении на сайте Войска польского.Военные уточнили, что до конца месяца перемещение колонн будет осуществляться по дорогам Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств (в основном север и восток Польши). Военных можно будет встретить на автомагистралях, скоростных трассах и дорогах местного значения."Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами. Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика", — утверждается в пресс-релизе.В связи с этим военные просят граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения техники, данные о вылетах и посадках военных самолетов.

https://ria.ru/20220428/polsha-1785925942.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша