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Росгвардия нашла в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/uchebniki-1785995667.html
Росгвардия нашла в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой
Росгвардия нашла в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой - РИА Новости, 28.04.2022
Росгвардия нашла в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой
Росгвардейцы нашли в одной из школ Харьковской области учебники для старшеклассников, пропагандирующие идеи нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:34
2022-04-28T18:04
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
украина
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Росгвардейцы нашли в одной из школ Харьковской области учебники для старшеклассников, пропагандирующие идеи нацизма, сообщает пресс-служба ведомства."Пособия созданы на основе документов Вооруженных сил Украины, устава Сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий", — рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что в этой школе с 10-го класса преподавали "Защиту Отечества". Школьникам рассказывали о структуре украинских Вооруженных сил, составе войск, характеристиках оружия и боеприпасов, знакомили с тактикой боевых действий и с тактической медициной. Основной упор делали на том, что Россия для Украины и стран Запада — враг, агрессор и оккупант.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/propaganda-1784749115.html
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харьковская область, украина, в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
17:34 28.04.2022 (обновлено: 18:04 28.04.2022)
 
Росгвардия нашла в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой

Росгвардия нашла в школе в Харьковской области учебники с нацистской пропагандой

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Росгвардейцы нашли в одной из школ Харьковской области учебники для старшеклассников, пропагандирующие идеи нацизма, сообщает пресс-служба ведомства.
"Пособия созданы на основе документов Вооруженных сил Украины, устава Сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий", — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в этой школе с 10-го класса преподавали "Защиту Отечества". Школьникам рассказывали о структуре украинских Вооруженных сил, составе войск, характеристиках оружия и боеприпасов, знакомили с тактикой боевых действий и с тактической медициной. Основной упор делали на том, что Россия для Украины и стран Запада — враг, агрессор и оккупант.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХарьковская областьУкраинаВ миреРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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