https://ria.ru/20220428/ubiystvo-1785991297.html

Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени

Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени - РИА Новости, 28.04.2022

Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени

Каталонская полиция по-прежнему рассматривает версию об убийстве на почве сексизма в качестве основной при расследовании дела о гибели бывшего зампреда... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:17

2022-04-28T17:17

2022-04-28T17:18

в мире

происшествия

испания

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784950691_0:24:408:254_1920x0_80_0_0_694279a511bcd186368422c61008c1fe.jpg

МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Каталонская полиция по-прежнему рассматривает версию об убийстве на почве сексизма в качестве основной при расследовании дела о гибели бывшего зампреда правления "Новатэка" Сергея Протосени и его семьи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства."Гипотеза об убийстве на почве сексизма остается главной при проведении расследования, невзирая на опубликованные в СМИ заявления сына", - пояснил пресс-секретарь каталонской полиции.19 апреля в доме Протосени, расположенном в каталонском городе Льорет-де-Мар, было обнаружено тело бывшего топ-менеджера , а также тела его супруги и дочери.Согласно основной версии, которую разрабатывают правоохранители, Протосеня сначала убил жену и дочь при помощи топора и ножа, а затем совершил самоубийство.Вместе с тем во вторник британская газета Daily Mail опубликовала заявления 22-летнего сына Протосени Федора, согласно которым речь идет о тройном убийстве.Как заявил Федор Протосеня, его отец очень любил свою жену и дочь и не мог бы "сделать ничего для причинения им вреда".Обстоятельства гибели Протосени должно прояснить вскрытие тела, на обработку результатов которого у полиции уйдет не менее трех недель.

https://ria.ru/20220421/novatek-1784709395.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, происшествия, испания, убийство