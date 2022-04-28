https://ria.ru/20220428/ubiystvo-1785991297.html
Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени
Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени - РИА Новости, 28.04.2022
Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени
Каталонская полиция по-прежнему рассматривает версию об убийстве на почве сексизма в качестве основной при расследовании дела о гибели бывшего зампреда... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:17
2022-04-28T17:17
2022-04-28T17:18
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МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Каталонская полиция по-прежнему рассматривает версию об убийстве на почве сексизма в качестве основной при расследовании дела о гибели бывшего зампреда правления "Новатэка" Сергея Протосени и его семьи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства."Гипотеза об убийстве на почве сексизма остается главной при проведении расследования, невзирая на опубликованные в СМИ заявления сына", - пояснил пресс-секретарь каталонской полиции.19 апреля в доме Протосени, расположенном в каталонском городе Льорет-де-Мар, было обнаружено тело бывшего топ-менеджера , а также тела его супруги и дочери.Согласно основной версии, которую разрабатывают правоохранители, Протосеня сначала убил жену и дочь при помощи топора и ножа, а затем совершил самоубийство.Вместе с тем во вторник британская газета Daily Mail опубликовала заявления 22-летнего сына Протосени Федора, согласно которым речь идет о тройном убийстве.Как заявил Федор Протосеня, его отец очень любил свою жену и дочь и не мог бы "сделать ничего для причинения им вреда".Обстоятельства гибели Протосени должно прояснить вскрытие тела, на обработку результатов которого у полиции уйдет не менее трех недель.
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в мире, происшествия, испания, убийство
17:17 28.04.2022 (обновлено: 17:18 28.04.2022)
Полиция считает версию об убийстве из-за сексизма основной в деле Протосени
Полиция Каталонии: версия об убийстве на почве сексизма остается основной в деле Протосени
МАДРИД, 28 апр – РИА Новости. Каталонская полиция по-прежнему рассматривает версию об убийстве на почве сексизма в качестве основной при расследовании дела о гибели бывшего зампреда правления "Новатэка" Сергея Протосени и его семьи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства.
"Гипотеза об убийстве на почве сексизма остается главной при проведении расследования, невзирая на опубликованные в СМИ заявления сына", - пояснил пресс-секретарь каталонской полиции.
19 апреля в доме Протосени, расположенном в каталонском городе Льорет-де-Мар, было обнаружено тело бывшего топ-менеджера , а также тела его супруги и дочери.
Согласно основной версии, которую разрабатывают правоохранители, Протосеня сначала убил жену и дочь при помощи топора и ножа, а затем совершил самоубийство.
Вместе с тем во вторник британская газета Daily Mail опубликовала
заявления 22-летнего сына Протосени Федора, согласно которым речь идет о тройном убийстве.
Как заявил Федор Протосеня, его отец очень любил свою жену и дочь и не мог бы "сделать ничего для причинения им вреда".
Обстоятельства гибели Протосени должно прояснить вскрытие тела, на обработку результатов которого у полиции уйдет не менее трех недель.