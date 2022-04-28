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Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме
Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме - РИА Новости, 28.04.2022
Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме
Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:35
2022-04-28T15:35
2022-04-28T15:35
стрельба в детском саду в ульяновской области
происшествия
россия
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области, сообщили РИА Новости в администрации района.Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. В районе объявлен траур по погибшим.Утром в четверг сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание. "Отпевание и похороны состоялись", - сказала собеседница агентства.Все трое погибших были похоронены на местном кладбище. Здесь же прошли похороны Александра Дронина, который являлся владельцем ружья, из которого стрелял преступник.
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россия
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РИА Новости
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стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия, россия, ульяновская область
Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме
Воспитателя и двух детей, убитых в детсаду, похоронили на кладбище под Ульяновском
УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области, сообщили РИА Новости в администрации района.
Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. В районе объявлен траур по погибшим.
Утром в четверг сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание. "Отпевание и похороны состоялись", - сказала собеседница агентства.
Все трое погибших были похоронены на местном кладбище. Здесь же прошли похороны Александра Дронина, который являлся владельцем ружья, из которого стрелял преступник.