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Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме - РИА Новости, 28.04.2022
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Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме
Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме - РИА Новости, 28.04.2022
Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме
Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:35
2022-04-28T15:35
стрельба в детском саду в ульяновской области
происшествия
россия
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области, сообщили РИА Новости в администрации района.Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. В районе объявлен траур по погибшим.Утром в четверг сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание. "Отпевание и похороны состоялись", - сказала собеседница агентства.Все трое погибших были похоронены на местном кладбище. Здесь же прошли похороны Александра Дронина, который являлся владельцем ружья, из которого стрелял преступник.
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россия
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стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия, россия, ульяновская область
15:35 28.04.2022
 
Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме

Воспитателя и двух детей, убитых в детсаду, похоронили на кладбище под Ульяновском

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСтела при въезде в поселок Вешкайма Ульяновской области
Стела при въезде в поселок Вешкайма Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в поселок Вешкайма Ульяновской области
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области, сообщили РИА Новости в администрации района.
Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. В районе объявлен траур по погибшим.
Утром в четверг сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание. "Отпевание и похороны состоялись", - сказала собеседница агентства.
Все трое погибших были похоронены на местном кладбище. Здесь же прошли похороны Александра Дронина, который являлся владельцем ружья, из которого стрелял преступник.
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Стрельба в детском саду в Ульяновской областиПроисшествияРоссияУльяновская область
 
 
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