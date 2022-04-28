https://ria.ru/20220428/ubiystvo-1785964301.html

Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме

Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме - РИА Новости, 28.04.2022

Убитых в ульяновском детском саду похоронили в Вешкайме

Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:35

2022-04-28T15:35

2022-04-28T15:35

стрельба в детском саду в ульяновской области

происшествия

россия

ульяновская область

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УЛЬЯНОВСК, 28 апр - РИА Новости. Воспитателя детского сада Ольгу Митрофанову и двух ее воспитанников, застреленных преступником в детсаду, похоронили в четверг на кладбище в поселке Вешкайма Ульяновской области, сообщили РИА Новости в администрации района.Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. В районе объявлен траур по погибшим.Утром в четверг сотни жителей поселка пришли с цветами к домам, где жили погибшие. Затем похоронные процессии проследовали до храма Бориса и Глеба, где началось отпевание. "Отпевание и похороны состоялись", - сказала собеседница агентства.Все трое погибших были похоронены на местном кладбище. Здесь же прошли похороны Александра Дронина, который являлся владельцем ружья, из которого стрелял преступник.

https://ria.ru/20220427/vospitatelnitsa-1785773915.html

россия

ульяновская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия, россия, ульяновская область