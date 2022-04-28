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В Житомирской области убили подростка, принятого за диверсанта - РИА Новости, 28.04.2022
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В Житомирской области убили подростка, принятого за диверсанта
В Житомирской области убили подростка, принятого за диверсанта - РИА Новости, 28.04.2022
В Житомирской области убили подростка, принятого за диверсанта
Член теробороны и служащий украинских войск подозреваются в убийстве 12-летнего ребенка в Радомышле Житомирской области, мальчика приняли за диверсанта,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:08
2022-04-28T14:08
в мире
житомирская область
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член теробороны и служащий украинских войск подозреваются в убийстве 12-летнего ребенка в Радомышле Житомирской области, мальчика приняли за диверсанта, сообщили в полиции Житомирской области.По информации издания "Страна.ua", 48-летнего члена местной "Варты" Виктора Ильченко подозревают в том, что он расстрелял из охотничьей винтовки 12-летнего Даниила Бельченко."Он его по ошибке принял за диверсанта. Это произошло во дворе одного из домов, куда он приехал по вызову местной жительницы Кудряшовой. С Ильченко был 27-летний военный ВСУ Александр Юрко, вооруженный автоматом Калашникова", - приводит слова источника в полиции издание "Страна.ua".По информации издания, мальчик играл с другом во дворе дома. В это время ворвались вооруженные люди и начали стрелять по детям. 12-летний Даниил погиб, его девятилетний друг ранен."Даниил был в камуфляжной форме, играл в войнушки с другом с игрушечными автоматами. Местная жительница Кудряшова вызвала "Варту", сказала, что возле дома люди с оружием и в камуфляже (ребенок был одет в куртку деда). Второй мальчик был в коричневом флисовом костюме. Военный шел за Ильченко. Сначала были выстрелы вверх. Дети испугались и начали убегать, им отрезали путь и расстреляли с расстояния 15 метров. Проводятся экспертизы, чтобы выяснить, кто застрелил ребенка", - отметил источник в полиции.По информации правоохранителей, член теробороны и украинский военнослужащий задержаны и находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве и покушении на убийство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, житомирская область, украина
14:08 28.04.2022
 
В Житомирской области убили подростка, принятого за диверсанта

В Житомирской области члена теробороны и военного ВСУ заподозрили в убийстве подростка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член теробороны и служащий украинских войск подозреваются в убийстве 12-летнего ребенка в Радомышле Житомирской области, мальчика приняли за диверсанта, сообщили в полиции Житомирской области.
По информации издания "Страна.ua", 48-летнего члена местной "Варты" Виктора Ильченко подозревают в том, что он расстрелял из охотничьей винтовки 12-летнего Даниила Бельченко.
"Он его по ошибке принял за диверсанта. Это произошло во дворе одного из домов, куда он приехал по вызову местной жительницы Кудряшовой. С Ильченко был 27-летний военный ВСУ Александр Юрко, вооруженный автоматом Калашникова", - приводит слова источника в полиции издание "Страна.ua".
По информации издания, мальчик играл с другом во дворе дома. В это время ворвались вооруженные люди и начали стрелять по детям. 12-летний Даниил погиб, его девятилетний друг ранен.
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"Даниил был в камуфляжной форме, играл в войнушки с другом с игрушечными автоматами. Местная жительница Кудряшова вызвала "Варту", сказала, что возле дома люди с оружием и в камуфляже (ребенок был одет в куртку деда). Второй мальчик был в коричневом флисовом костюме. Военный шел за Ильченко. Сначала были выстрелы вверх. Дети испугались и начали убегать, им отрезали путь и расстреляли с расстояния 15 метров. Проводятся экспертизы, чтобы выяснить, кто застрелил ребенка", - отметил источник в полиции.
По информации правоохранителей, член теробороны и украинский военнослужащий задержаны и находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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