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ПАСЕ требует создать трибунал по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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ПАСЕ требует создать трибунал по Украине
ПАСЕ требует создать трибунал по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
ПАСЕ требует создать трибунал по Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально обозначив Россию... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:08
2022-04-28T18:26
в мире
украина
донбасс
парламентская ассамблея совета европы
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
мария захарова
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.Как отмечает ПАСЕ, такой трибунал должен "обладать полномочиями выдавать международные ордера на арест и не ограничиваться государственным иммунитетом или иммунитетом глав государств и правительств и других государственных должностных лиц".Механизм создания трибунала в ассамблее не пояснили.В начале марта к расследованию по Украине приступила прокуратура Международного уголовного суда в Гааге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории соседнего государства и напоминает, что не является участницей МУС.В марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что действия прокурора МУС Карима Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более трех тысяч исков о военных преступлениях Киева, однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет России сообщал, что представители адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в минюсте Украины.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/rossiya-1782839572.html
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в мире, украина, донбасс, парламентская ассамблея совета европы, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента), лнр, днр
18:08 28.04.2022 (обновлено: 18:26 28.04.2022)
 
ПАСЕ требует создать трибунал по Украине

ПАСЕ требует создать трибунал по Украине, заранее назвав Россию виновной

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе.

"Потрясенная продолжающейся войной на Украине, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала все государства-члены и государства-наблюдатели организации безотлагательно создать специальный международный уголовный трибунал, который должен получить мандат на "расследование и судебное преследование преступной агрессии, предположительно совершенной политическим и военным руководством Российской Федерации", — утверждается в заявлении организации, при том, что Россия неоднократно категорически отвергала обвинения в военных преступлениях на территории Украины.

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Как отмечает ПАСЕ, такой трибунал должен "обладать полномочиями выдавать международные ордера на арест и не ограничиваться государственным иммунитетом или иммунитетом глав государств и правительств и других государственных должностных лиц".
Механизм создания трибунала в ассамблее не пояснили.
В начале марта к расследованию по Украине приступила прокуратура Международного уголовного суда в Гааге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории соседнего государства и напоминает, что не является участницей МУС.
В марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что действия прокурора МУС Карима Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
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По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более трех тысяч исков о военных преступлениях Киева, однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет России сообщал, что представители адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаДонбассПарламентская ассамблея Совета ЕвропыМеждународный уголовный судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Мария ЗахароваДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЛНРДНР
 
 
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