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В Москве открыли набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте - РИА Новости, 28.04.2022
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В Москве открыли набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте
В Москве открыли набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте - РИА Новости, 28.04.2022
В Москве открыли набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте
В Москве открывается набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте, первая группа будет насчитывать 100 пассажиров, сообщил РИА Новости заместитель мэра... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:39
2022-04-28T08:39
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА 28 апр - РИА Новости. В Москве открывается набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте, первая группа будет насчитывать 100 пассажиров, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать платежные сервисы в городском транспорте. В апреле мы тестировали технологию Face Pay с нашими сотрудниками в автобусе, а теперь приглашаем присоединиться пассажиров - набираем группу из 100 человек. Затем планируем позвать ещё больше участников и расширить зону тестирования", - сообщил Ликсутов.По его словам, тест будет проводиться в автобусе магистрального маршрута М3. Стоимость проезда по Face Pay в наземном транспорте будет 46 рублей, как по "Тройке". Наиболее активным участникам теста вручат подарки от Московского транспорта.Заммэра подчеркнул, что Face Pay - это российская система, поэтому санкции не влияют на её работу."Работа сервиса находится под контролем правительства Москвы, поэтому отключить его из-за рубежа невозможно", - подчеркнул он.
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общество, сергей собянин, москва
08:39 28.04.2022
 
В Москве открыли набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте

Ликсутов: в Москве открыли набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске во время проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Москве
Женщина в защитной маске во время проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Женщина в защитной маске во время проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА 28 апр - РИА Новости. В Москве открывается набор тестировщиков Face Pay на наземном транспорте, первая группа будет насчитывать 100 пассажиров, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать платежные сервисы в городском транспорте. В апреле мы тестировали технологию Face Pay с нашими сотрудниками в автобусе, а теперь приглашаем присоединиться пассажиров - набираем группу из 100 человек. Затем планируем позвать ещё больше участников и расширить зону тестирования", - сообщил Ликсутов.
По его словам, тест будет проводиться в автобусе магистрального маршрута М3. Стоимость проезда по Face Pay в наземном транспорте будет 46 рублей, как по "Тройке". Наиболее активным участникам теста вручат подарки от Московского транспорта.
Заммэра подчеркнул, что Face Pay - это российская система, поэтому санкции не влияют на её работу.
"Работа сервиса находится под контролем правительства Москвы, поэтому отключить его из-за рубежа невозможно", - подчеркнул он.
Пассажир проходит через турникет с новой системой Face Pay - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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