https://ria.ru/20220428/tramp-1785992525.html

Трамп в суде рассказал об опасности помидоров

Трамп в суде рассказал об опасности помидоров - РИА Новости, 28.04.2022

Трамп в суде рассказал об опасности помидоров

Бывший президент США Дональд Трамп в своих показаниях в рамках иска активистов против охранника политика заявил об опасности помидоров, которые могли... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:23

2022-04-28T17:23

2022-04-28T17:23

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в своих показаниях в рамках иска активистов против охранника политика заявил об опасности помидоров, которые могли использовать как метательное оружие, сообщает Daily Beast.Как сообщает издание, Трамп давал показания в октябре 2021 года, но обнародованы они были только на этой неделе. Допрос, как сообщалось, длился несколько часов. В иске мексиканские активисты обвинили охрану политика в нападении в Нью-Йорке в 2015 году.Трамп объяснил суду свое высказывание о том, что нужно пресечь попытки бросить помидоры. "Помидоры, когда они начинают делать подобное, это очень опасно", - пояснил суду Трамп."Этими штуками убить можно", - добавил бывший президент США.Трамп заявил, что лишь предупредил свою охрану быть начеку, потому что есть фрукты и овощи опаснее томатов. "Помидор, ананас, много чего еще бросают.... Если бы охрана увидела это, я бы сказал, нужно, речь же не только обо мне, есть и другие люди, которые могут пострадать, я думаю, нужно быть агрессивными для того, чтобы остановить подобное", - пояснил Трамп.Он отметил, что не знает, действительно ли в распоряжении участников акции были продукты питания, которыми они предполагали воспользоваться не по назначению.Судебный иск подан в районе Бронкс четырьмя мужчинами мексиканского происхождения. В 2015 году они у здания Трампа в костюмах ку-клукс-клана протестовали против высказываний политика о латиноамериканцах во время его первой президентской кампании. Заявители утверждают, что охранники вышли из здания и растолкали их, один из истцов говорит, что его кулаком по голове ударил тогдашний глава службы безопасности Трампа, тот, по данным издания, заявил, что хотел расчистить тротуар, а удар нанес, когда его схватили сзади.Трамп во время стычки не присутствовал, но истцы заявляют, что его риторика во время предвыборной кампании создала впечатление, что охрана может применять силу к протестующим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп