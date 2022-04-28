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Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф" - РИА Новости, 28.04.2022
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Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф"
Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф" - РИА Новости, 28.04.2022
Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф"
"Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:30
2022-04-28T19:38
тинькофф. кредитные системы
экономика
интеррос
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании."Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального банка РФ", - сказано в сообщении.Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин отметил, что компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке. "Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса Группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - добавил бизнесмен.Холдинг "Интеррос" в середине апреля также сообщал, что в течение нескольких недель приобретёт у французской банковской группы Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.
https://ria.ru/20220422/tinkoff-1785013365.html
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тинькофф. кредитные системы, экономика, интеррос
18:30 28.04.2022 (обновлено: 19:38 28.04.2022)
 
Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф"

Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф" у ее создателя

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании.
"Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального банка РФ", - сказано в сообщении.
Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин отметил, что компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке. "Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса Группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - добавил бизнесмен.
Холдинг "Интеррос" в середине апреля также сообщал, что в течение нескольких недель приобретёт у французской банковской группы Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 20:29
"Тинькофф" проведет ребрендинг в 2022 году
 
Тинькофф. Кредитные СистемыЭкономикаИнтеррос
 
 
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