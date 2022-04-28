https://ria.ru/20220428/tinkoff-1786013219.html

Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф"

Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф" - РИА Новости, 28.04.2022

Группа "Интеррос" приобретет 35 процентов акций группы "Тинькофф"

"Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:30

2022-04-28T18:30

2022-04-28T19:38

тинькофф. кредитные системы

экономика

интеррос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_0:10:3104:1756_1920x0_80_0_0_2e04def6fd73af8679abe4a732492dd6.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Интеррос" приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании."Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального банка РФ", - сказано в сообщении.Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин отметил, что компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке. "Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса Группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - добавил бизнесмен.Холдинг "Интеррос" в середине апреля также сообщал, что в течение нескольких недель приобретёт у французской банковской группы Societe Generale Росбанк и страховой бизнес.

https://ria.ru/20220422/tinkoff-1785013365.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тинькофф. кредитные системы, экономика, интеррос