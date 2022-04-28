https://ria.ru/20220428/teleskop-1786049085.html

НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб

НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 28.04.2022

НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб

НАСА завершило калибровку основных инструментов новейшего космического телескопа Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:55

2022-04-28T23:55

2022-04-28T23:55

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. НАСА завершило калибровку основных инструментов новейшего космического телескопа Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг."Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена", - сообщило НАСА, опубликовав серию изображений, полученных телескопом. "После изучения (снимков), подтверждено, все четыре мощнейших научных инструмента обсерватории способны получать четкие, хорошо сфокусированные снимки", - сообщили в американском космическом ведомстве, отметив, что "работа оптики телескопа продолжает превосходить самые оптимистичные ожидания инженеров миссии". В середине марта НАСА сообщило о завершении калибровки основного зеркала телескопа.Специалисты миссии считают, что теперь телескоп готов к тому, чтобы перейти к следующей "финальной серии" приготовлений к началу своей научной работы. В НАСА ожидают, что это займет еще около двух месяцев.Телескоп "Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. После выхода аппарата на рабочую позицию специалисты начали его подготовку к последующей работе - был открыт тепловой щит и развернуто основное зеркало телескопа. Ранее сообщалось, что телескоп приступит к полноценной работе в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html

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