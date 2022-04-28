НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб
НАСА сообщило о завершении калибровки основных инструментов телескопа Джеймс Уэбб
© ESA/ATG medialabКосмический телескоп имени Джеймса Уэбба
© ESA/ATG medialab
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. НАСА завершило калибровку основных инструментов новейшего космического телескопа Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг.
"Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена", - сообщило НАСА, опубликовав серию изображений, полученных телескопом. "После изучения (снимков), подтверждено, все четыре мощнейших научных инструмента обсерватории способны получать четкие, хорошо сфокусированные снимки", - сообщили в американском космическом ведомстве, отметив, что "работа оптики телескопа продолжает превосходить самые оптимистичные ожидания инженеров миссии". В середине марта НАСА сообщило о завершении калибровки основного зеркала телескопа.
Специалисты миссии считают, что теперь телескоп готов к тому, чтобы перейти к следующей "финальной серии" приготовлений к началу своей научной работы. В НАСА ожидают, что это займет еще около двух месяцев.
Телескоп "Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. После выхода аппарата на рабочую позицию специалисты начали его подготовку к последующей работе - был открыт тепловой щит и развернуто основное зеркало телескопа. Ранее сообщалось, что телескоп приступит к полноценной работе в июле нынешнего года.