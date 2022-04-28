Рейтинг@Mail.ru
НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/teleskop-1786049085.html
НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб
НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 28.04.2022
НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб
НАСА завершило калибровку основных инструментов новейшего космического телескопа Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:55
2022-04-28T23:55
наса
космос - риа наука
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763896429_98:110:3543:2048_1920x0_80_0_0_f1b1e8ef9cd804b1d4d40b007f7a3d55.jpg
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. НАСА завершило калибровку основных инструментов новейшего космического телескопа Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг."Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена", - сообщило НАСА, опубликовав серию изображений, полученных телескопом. "После изучения (снимков), подтверждено, все четыре мощнейших научных инструмента обсерватории способны получать четкие, хорошо сфокусированные снимки", - сообщили в американском космическом ведомстве, отметив, что "работа оптики телескопа продолжает превосходить самые оптимистичные ожидания инженеров миссии". В середине марта НАСА сообщило о завершении калибровки основного зеркала телескопа.Специалисты миссии считают, что теперь телескоп готов к тому, чтобы перейти к следующей "финальной серии" приготовлений к началу своей научной работы. В НАСА ожидают, что это займет еще около двух месяцев.Телескоп "Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. После выхода аппарата на рабочую позицию специалисты начали его подготовку к последующей работе - был открыт тепловой щит и развернуто основное зеркало телескопа. Ранее сообщалось, что телескоп приступит к полноценной работе в июле нынешнего года.
https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763896429_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d7737b079c76ed2190df4a4a95f8b87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наса, космос - риа наука, земля
23:55 28.04.2022
 
НАСА сообщило о завершении калибровки телескопа Джеймс Уэбб

НАСА сообщило о завершении калибровки основных инструментов телескопа Джеймс Уэбб

© ESA/ATG medialabКосмический телескоп имени Джеймса Уэбба
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба
© ESA/ATG medialab
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. НАСА завершило калибровку основных инструментов новейшего космического телескопа Джеймс Уэбб, сообщило ведомство в четверг.
"Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена", - сообщило НАСА, опубликовав серию изображений, полученных телескопом. "После изучения (снимков), подтверждено, все четыре мощнейших научных инструмента обсерватории способны получать четкие, хорошо сфокусированные снимки", - сообщили в американском космическом ведомстве, отметив, что "работа оптики телескопа продолжает превосходить самые оптимистичные ожидания инженеров миссии". В середине марта НАСА сообщило о завершении калибровки основного зеркала телескопа.
Специалисты миссии считают, что теперь телескоп готов к тому, чтобы перейти к следующей "финальной серии" приготовлений к началу своей научной работы. В НАСА ожидают, что это займет еще около двух месяцев.
Телескоп "Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. После выхода аппарата на рабочую позицию специалисты начали его подготовку к последующей работе - был открыт тепловой щит и развернуто основное зеркало телескопа. Ранее сообщалось, что телескоп приступит к полноценной работе в июле нынешнего года.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:28
Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года
 
НАСАКосмос - РИА НаукаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала