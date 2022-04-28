https://ria.ru/20220428/svyaz-1785888820.html

"Ъ": крупнейшие российские мобильные операторы повысили цены

"Ъ": крупнейшие российские мобильные операторы повысили цены - РИА Новости, 28.04.2022

"Ъ": крупнейшие российские мобильные операторы повысили цены

Крупнейшие российские мобильные операторы повысили стоимость тарифов в апреле, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:05

2022-04-28T11:05

2022-04-28T12:52

экономика

технологии

эльдар муртазин

мегафон

мтс

вымпелком

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Крупнейшие российские мобильные операторы повысили стоимость тарифов в апреле, пишет "Коммерсантъ".В частности, у "МегаФона" примерно на 30 рублей подорожали планы "Минимум", "Интернет", "Звонки", "МегаТариф" и "Максимум". Также в ряде регионов увеличились цены на линейки тарифов "Без переплат". Как пояснили в компании, такой шаг связан с ростом расходов на предоставление услуг и сохранение качества связи. МТС, в свою очередь, поднял расценки на 30-50 рублей в "Нетариф" и "Нетариф Джуниор".Также СМИ сообщило, что операторы стали чаще запускать новые тарифы, переводя действующие в архив. В частности, у Tele2 вместо "Супер онлайн+" появился "Супер разговор". Обновились тарифы линейки "Мой Теле2" — "Мой разговор", "Мой онлайн", "Мой онлайн+". "Вымпелком", в свою очередь, закрыл тариф "Анлим", пояснив, что современные предложения превосходят архивные по качеству и количеству сервисов.По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, операторы увеличили стоимость тарифов в некоторых регионах не более чем на десять процентов. При этом у Минцифры и ФАС есть договоренность с компаниями, согласно которой им разрешено повышать цены, но не больше уровня инфляции. Гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов уточнил, что подорожание связано с расходами на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию. Однако дальнейший рост маловероятен из-за высокой конкуренции, заверил он.

https://ria.ru/20220423/svyaz-1785062793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, технологии, эльдар муртазин, мегафон, мтс, вымпелком