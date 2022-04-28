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Российский дипломат раскритиковал МУС

Российский дипломат раскритиковал МУС - РИА Новости, 28.04.2022

Российский дипломат раскритиковал МУС

Международный уголовный суд является почти политическим инструментом и не имеет никакого отношения к правосудию, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T01:00

2022-04-28T01:00

2022-04-28T01:26

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ООН, 28 апр – РИА Новости. Международный уголовный суд является почти политическим инструментом и не имеет никакого отношения к правосудию, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.В среду проходит организованное Францией и Албанией при поддержке Украины неформальное заседание СБ ООН по теме "Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине". В ходе заседания ряд западных стран высказались в поддержку роли МУС в расследовании событий на Украине.По словам Леонидченко, двое из соорганизаторов сегодняшней встречи — США и Великобритания - "сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС"."Обе страны разработали защитное законодательство. Политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС — все это вело к желанному результату. Расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане, были "деприоритизированы" Международным уголовным судом", — указал дипломат.По его словам, это отлично иллюстрирует реальную степень "непредвзятости и объективности МУС", а также лицемерия США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд и вливать в него миллионы долларов. "Такое отношение превращает правосудие в фарс", — заключил дипломат.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20220419/rassledovanie-1784224908.html

https://ria.ru/20220427/zaderzhannye-1785792970.html

https://ria.ru/20220415/pytki-1783667616.html

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в мире, международный уголовный суд, россия, украина, сша, европейский суд по правам человека (еспч), совет безопасности оон