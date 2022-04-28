https://ria.ru/20220428/subsidiya-1786001708.html
На Кубани 137 работников соцсферы получили краевую субсидию на жилье
На Кубани 137 работников соцсферы получили краевую субсидию на жилье - РИА Новости, 28.04.2022
На Кубани 137 работников соцсферы получили краевую субсидию на жилье
На сегодняшний день 137 работников соцсферы Кубани приобрели жилье с помощью краевой субсидии в рамках программы социальной ипотеки для врачей, учителей и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:49
2022-04-28T17:49
2022-04-28T17:57
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. На сегодняшний день 137 работников соцсферы Кубани приобрели жилье с помощью краевой субсидии в рамках программы социальной ипотеки для врачей, учителей и соцработников, сообщает администрация региона."В этом году 900 врачей, учителей и социальных работников края получат по 1 миллиону рублей из краевого бюджета на первоначальный взнос по ипотеке. Такой выплаты не было нигде в России. Субсидией могут воспользоваться специалисты, которые живут на Кубани дольше 10 лет и готовы в течение следующих 5 лет работать в регионе по профессии. На сегодня 137 человек благодаря краевой поддержке уже смогли приобрести жилье", - говорится в сообщении со ссылкой на слова главы региона Вениамина Кондратьева.Уточняется, что больше половины из тех, кто получил поддержку, направили средства на покупку готовой недвижимости, остальные – на квартиры в строящихся домах. Один участник программы направил средства на строительство индивидуального жилого дома.По данным ведомства, министерство ТЭК и ЖКХ края и Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка приняли документы от 766 человек. Эти сотрудники первыми вошли в списки претендентов на выплату, которые сформировали по заявкам профильные министерства. 584 работника получили свидетельства о праве на выплату и три месяца на поиск подходящего варианта жилья.Уточняется, что по условиям программы выплату может получить работник, который не обеспечен жильем, либо его площадь составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Выплату можно использовать для первоначального взноса по ипотеке для приобретения квартир или домов на первичном и вторичном рынках, строительство.Всего в 2022 году выплату получат по 300 врачей, учителей и работников учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края. Согласно спискам, представленным профильными министерствами, в программе выразили желание участвовать более 3000 специалистов.
https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html
https://ria.ru/20211214/rasselenie-1763753470.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вениамин кондратьев, россия, краснодарский край
17:49 28.04.2022 (обновлено: 17:57 28.04.2022)
На Кубани 137 работников соцсферы получили краевую субсидию на жилье
Более 130 работников соцсферы Кубани приобрели жилье с помощью краевой субсидии
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. На сегодняшний день 137 работников соцсферы Кубани приобрели жилье с помощью краевой субсидии в рамках программы социальной ипотеки для врачей, учителей и соцработников, сообщает администрация региона.
"В этом году 900 врачей, учителей и социальных работников края получат по 1 миллиону рублей из краевого бюджета на первоначальный взнос по ипотеке. Такой выплаты не было нигде в России
. Субсидией могут воспользоваться специалисты, которые живут на Кубани дольше 10 лет и готовы в течение следующих 5 лет работать в регионе по профессии. На сегодня 137 человек благодаря краевой поддержке уже смогли приобрести жилье", - говорится в сообщении со ссылкой на слова главы региона Вениамина Кондратьева
.
Уточняется, что больше половины из тех, кто получил поддержку, направили средства на покупку готовой недвижимости, остальные – на квартиры в строящихся домах. Один участник программы направил средства на строительство индивидуального жилого дома.
По данным ведомства, министерство ТЭК и ЖКХ края и Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка приняли документы от 766 человек. Эти сотрудники первыми вошли в списки претендентов на выплату, которые сформировали по заявкам профильные министерства. 584 работника получили свидетельства о праве на выплату и три месяца на поиск подходящего варианта жилья.
Уточняется, что по условиям программы выплату может получить работник, который не обеспечен жильем, либо его площадь составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Выплату можно использовать для первоначального взноса по ипотеке для приобретения квартир или домов на первичном и вторичном рынках, строительство.
Всего в 2022 году выплату получат по 300 врачей, учителей и работников учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края
. Согласно спискам, представленным профильными министерствами, в программе выразили желание участвовать более 3000 специалистов.
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