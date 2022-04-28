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Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России - РИА Новости, 28.04.2022
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Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России
Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России - РИА Новости, 28.04.2022
Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России
Правительство России утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям РФ в 2022 году в условиях санкций, следует из соответствующего постановления. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:16
2022-04-28T20:18
экономика
авиакомпании
субсидии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям РФ в 2022 году в условиях санкций, следует из соответствующего постановления."Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в сообщении.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. В документе определяется порядок выделения субсидий перевозчикам и правила их расчета.
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экономика, авиакомпании, субсидии
20:16 28.04.2022 (обновлено: 20:18 28.04.2022)
 
Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России

Правительство утвердило правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям РФ в 2022 году в условиях санкций, следует из соответствующего постановления.
"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в сообщении.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. В документе определяется порядок выделения субсидий перевозчикам и правила их расчета.
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ЭкономикаавиакомпанииСубсидии
 
 
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