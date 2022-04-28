https://ria.ru/20220428/subsidii-1786029463.html

Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России

Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России - РИА Новости, 28.04.2022

Правительство утвердило правила выделения субсидий авиакомпаниям России

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям РФ в 2022 году в условиях санкций, следует из соответствующего постановления. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:16

2022-04-28T20:16

2022-04-28T20:18

экономика

авиакомпании

субсидии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям РФ в 2022 году в условиях санкций, следует из соответствующего постановления."Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия", - говорится в сообщении.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. В документе определяется порядок выделения субсидий перевозчикам и правила их расчета.

https://ria.ru/20220425/subsidii-1785274908.html

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экономика, авиакомпании, субсидии