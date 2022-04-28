https://ria.ru/20220428/su-24-1785886307.html
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:57
2022-04-28T10:57
2022-04-28T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-24
украина
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, украина, луганская народная республика, россия
10:57 28.04.2022 (обновлено: 11:00 28.04.2022)
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР, а также пять беспилотников