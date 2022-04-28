https://ria.ru/20220428/su-24-1785886307.html

Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР

Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022

Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:57

2022-04-28T10:57

2022-04-28T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-24

украина

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

украина

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, украина, луганская народная республика, россия