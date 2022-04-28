Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/su-24-1785886307.html
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:57
2022-04-28T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-24
украина
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
украина
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), су-24, украина, луганская народная республика, россия
10:57 28.04.2022 (обновлено: 11:00 28.04.2022)
 
Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР

Российская ПВО сбила украинский Су-24 в ЛНР, а также пять беспилотников

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского самолета
Обломок сбитого украинского самолета - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский бомбардировщик Су-24 и пять беспилотников, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Веселогоровка, Затишное, Новомихайловка, Любимовка, Харьков уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
08:00
"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-24УкраинаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала