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Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване

Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване - РИА Новости, 28.04.2022

Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване

Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:00

2022-04-28T22:00

2022-04-28T22:01

в мире

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

артур ванецян

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ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Стычка с полицией произошла на акции протеста в Ереване, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.После шествия по центральным улицам столицы один из лидеров оппозиции, бывший глава СНБ Артур Ванецян объявил о завершении акции, пообещав в пятницу на митинге сообщить о дальнейших действиях. После этого возникла потасовка между демонстрантами и полицией.Стычку удалось прекратить после вмешательства Ванецяна и призыва не поддаваться на провокации."Мне сообщили, что причиной инцидента стало то, что один из полицейских ударил демонстранта... Власти находятся в агонии и идут на отчаянные шаги... Я призываю силовиков не идти на провокации", - сказал Ванецян агентству.Шествие организовал лидер оппозиционной фракции "Честь имею", экс-глава СНБ Артур Ванецян. В четверг в Армении прошел ряд подобных акций, в том числе с блокированием улиц. Десятки человек были доставлены в полицейские отделения.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.Ванецян ранее заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

ереван

армения

нагорно-карабахская республика

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Стычка между демонстрантами и полицией во время протестов в Ереване В Ереване снова протесты с требованием отставки Пашиняна, между демонстрантами и полицией произошла стычка. Когда один из лидеров оппозиции Ванецян объявил о завершении акции, возникла потасовка между демонстрантами и полицией. Стычку удалось прекратить после вмешательства Ванецяна и призыва не поддаваться на провокации. 2022-04-28T22:00 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, артур ванецян, видео