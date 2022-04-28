https://ria.ru/20220428/student-1785869414.html
УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане
УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане - РИА Новости, 28.04.2022
УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане
Силовики в Курганской области задержали в марте 19-летнего студента техникума, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, у РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:29
2022-04-28T09:29
2022-04-28T09:29
происшествия
курганская область
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Силовики в Курганской области задержали в марте 19-летнего студента техникума, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, у него изъято 7 самодельных взрывных устройств и оружие, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.В начале марта СМИ сообщали, что студент техникума сервиса и технологий Кургана готовил вооруженное нападение на учебное заведение, у него нашли тетрадь с планом атаки и оружие, он задержан. Региональное УФСБ тогда это не прокомментировало."УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение", - говорится в сообщении.В квартире фигуранта изъято 7 самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с рукописным планом планируемого террористического акта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, уточняется в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30; части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств), добавляется в сообщении.В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости пояснили, что молодой человек арестован до 3 августа.
https://ria.ru/20220426/krasnov-1785527218.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, курган
УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане
УФСБ сообщило о задержании в марте студента, готовившего нападение на техникум в Кургане
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Силовики в Курганской области задержали в марте 19-летнего студента техникума, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, у него изъято 7 самодельных взрывных устройств и оружие, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
В начале марта СМИ сообщали, что студент техникума сервиса и технологий Кургана
готовил вооруженное нападение на учебное заведение, у него нашли тетрадь с планом атаки и оружие, он задержан. Региональное УФСБ тогда это не прокомментировало.
"УФСБ России
по Курганской области
в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение", - говорится в сообщении.
В квартире фигуранта изъято 7 самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с рукописным планом планируемого террористического акта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, уточняется в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30; части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств), добавляется в сообщении.
В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости пояснили, что молодой человек арестован до 3 августа.