https://ria.ru/20220428/student-1785869414.html

УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане

УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане - РИА Новости, 28.04.2022

УФСБ задержало студента, готовившего нападение на техникум в Кургане

Силовики в Курганской области задержали в марте 19-летнего студента техникума, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, у РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:29

2022-04-28T09:29

2022-04-28T09:29

происшествия

курганская область

курган

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Силовики в Курганской области задержали в марте 19-летнего студента техникума, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, у него изъято 7 самодельных взрывных устройств и оружие, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.В начале марта СМИ сообщали, что студент техникума сервиса и технологий Кургана готовил вооруженное нападение на учебное заведение, у него нашли тетрадь с планом атаки и оружие, он задержан. Региональное УФСБ тогда это не прокомментировало."УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение", - говорится в сообщении.В квартире фигуранта изъято 7 самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с рукописным планом планируемого террористического акта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ, уточняется в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30; части 1 статьи 205, части 1 статьи 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств), добавляется в сообщении.В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости пояснили, что молодой человек арестован до 3 августа.

https://ria.ru/20220426/krasnov-1785527218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курганская область, курган