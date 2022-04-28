https://ria.ru/20220428/strelby-1786019086.html

Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море

Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море - РИА Новости, 28.04.2022

Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море

Группировка российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в четверг в отделе информационного... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:58

2022-04-28T18:58

2022-04-28T18:58

балтийское море

балтийский флот вмф россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту."В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров "Чувашия", "Заречный", малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели", - говорится в сообщении.Экипажи кораблей отразили атаки противника с воздуха и провели стрельбы по малому морскому щиту. В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды. Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630, все мишени были поражены.Кроме того, моряки Балтфлота провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующему корабль условного противника.

https://ria.ru/20220422/ucheniya-1784911318.html

https://ria.ru/20220428/odkb-1786000645.html

балтийское море

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

балтийское море, балтийский флот вмф россии, безопасность, россия