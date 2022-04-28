Рейтинг@Mail.ru
Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/strelby-1786019086.html
Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море
Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море - РИА Новости, 28.04.2022
Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море
Группировка российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в четверг в отделе информационного... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:58
2022-04-28T18:58
балтийское море
балтийский флот вмф россии
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577673260_0:62:3218:1872_1920x0_80_0_0_e7c95731f9fa898a1a0181bd879c1461.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту."В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров "Чувашия", "Заречный", малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели", - говорится в сообщении.Экипажи кораблей отразили атаки противника с воздуха и провели стрельбы по малому морскому щиту. В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды. Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630, все мишени были поражены.Кроме того, моряки Балтфлота провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующему корабль условного противника.
https://ria.ru/20220422/ucheniya-1784911318.html
https://ria.ru/20220428/odkb-1786000645.html
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577673260_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_9b49f17c10a7eeaefe1a41593ffff9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, балтийский флот вмф россии, безопасность, россия
18:58 28.04.2022
 
Российские корабли провели стрельбы в Балтийском море

Российские ракетные катера и корабли провели стрельбы в Балтийском море

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец"
Малый противолодочный корабль Казанец - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Малый противолодочный корабль "Казанец". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Группировка российских ракетных катеров и кораблей в рамках учений провела стрельбы в акватории Балтийского моря, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.
"В рамках проведения планового учения в акватории Балтийского моря экипажи ракетных катеров "Чувашия", "Заречный", малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли артиллерийские удары по морской цели", - говорится в сообщении.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 14:07
На Балтийском флоте провели учения по предотвращению подводной диверсии
Экипажи кораблей отразили атаки противника с воздуха и провели стрельбы по малому морскому щиту. В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды. Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630, все мишени были поражены.
Кроме того, моряки Балтфлота провели стрельбы из артустановок АК-176 по малому морскому щиту, имитирующему корабль условного противника.
Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство - 2021 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 17:46
Миротворцы ОДКБ проведут учения "Нерушимое братство"
 
Балтийское мореБалтийский флот ВМФ РоссииБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала