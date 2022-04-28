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Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК - РИА Новости, 28.04.2022
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Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК
Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК - РИА Новости, 28.04.2022
Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК
Обслуживание российско-французских двигателей SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100, будет вести "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:07
2022-04-28T12:07
экономика
одк-сатурн
sukhoi superjet
объединенная двигателестроительная корпорация
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Обслуживание российско-французских двигателей SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100, будет вести "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."ОДК, конечно. Это принятое решение нами и ОДК. Что касается самого совместного предприятия с "Сафраном" (PowerJet, выпускает двигатели для SSJ100 - ред.), там работают российские люди", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет обслуживать двигатели для SSJ100."Если французы примут такое решение, что из PowerJet они полностью выйдут, значит, соответственно, мы ("ОДК-Сатурн" - ред.) переходим в управление и будем продолжать работу", - добавил он, комментируя возможность расторжения СП.Мантуров также подчеркнул, что для обслуживания SSJ100 сформирован достаточный запас комплектующих. Кроме того, у российской стороны есть 20 подменных двигателей. "Имеются в виду подменные двигатели, которые имеются как ремфонд, то есть постоянно проходят ремонт и выдаются эксплуатантам для эксплуатации, а те двигатели, которые снимаются с самолетов, ремонтируются. В отсутствие подменного фонда самолет становится на поле, пока ты не отремонтируешь этот двигатель, ты самолёт не можешь эксплуатировать. Подменный фонд обеспечивает непрерывный оборот", - пояснил министр.На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220331/rostekh-1781028878.html
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экономика, одк-сатурн, sukhoi superjet, объединенная двигателестроительная корпорация, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:07 28.04.2022
 
Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что обслуживать двигатели самолета SSJ100 будет ОДК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Обслуживание российско-французских двигателей SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100, будет вести "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"ОДК, конечно. Это принятое решение нами и ОДК. Что касается самого совместного предприятия с "Сафраном" (PowerJet, выпускает двигатели для SSJ100 - ред.), там работают российские люди", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет обслуживать двигатели для SSJ100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 Магнитогорск авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 11:33
"Ростех" разработал программное обеспечение передачи данных для SSJ100
"Если французы примут такое решение, что из PowerJet они полностью выйдут, значит, соответственно, мы ("ОДК-Сатурн" - ред.) переходим в управление и будем продолжать работу", - добавил он, комментируя возможность расторжения СП.
Мантуров также подчеркнул, что для обслуживания SSJ100 сформирован достаточный запас комплектующих. Кроме того, у российской стороны есть 20 подменных двигателей. "Имеются в виду подменные двигатели, которые имеются как ремфонд, то есть постоянно проходят ремонт и выдаются эксплуатантам для эксплуатации, а те двигатели, которые снимаются с самолетов, ремонтируются. В отсутствие подменного фонда самолет становится на поле, пока ты не отремонтируешь этот двигатель, ты самолёт не можешь эксплуатировать. Подменный фонд обеспечивает непрерывный оборот", - пояснил министр.
На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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ЭкономикаОДК-СатурнSukhoi SuperjetОбъединенная двигателестроительная корпорацияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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