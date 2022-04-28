https://ria.ru/20220428/ssj100-1785907531.html

Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК

Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК - РИА Новости, 28.04.2022

Обслуживать двигатели SSJ100 будет ОДК

Обслуживание российско-французских двигателей SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100, будет вести "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:07

2022-04-28T12:07

2022-04-28T12:07

экономика

одк-сатурн

sukhoi superjet

объединенная двигателестроительная корпорация

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Обслуживание российско-французских двигателей SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100, будет вести "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию), сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."ОДК, конечно. Это принятое решение нами и ОДК. Что касается самого совместного предприятия с "Сафраном" (PowerJet, выпускает двигатели для SSJ100 - ред.), там работают российские люди", - сказал он, отвечая на вопрос, кто будет обслуживать двигатели для SSJ100."Если французы примут такое решение, что из PowerJet они полностью выйдут, значит, соответственно, мы ("ОДК-Сатурн" - ред.) переходим в управление и будем продолжать работу", - добавил он, комментируя возможность расторжения СП.Мантуров также подчеркнул, что для обслуживания SSJ100 сформирован достаточный запас комплектующих. Кроме того, у российской стороны есть 20 подменных двигателей. "Имеются в виду подменные двигатели, которые имеются как ремфонд, то есть постоянно проходят ремонт и выдаются эксплуатантам для эксплуатации, а те двигатели, которые снимаются с самолетов, ремонтируются. В отсутствие подменного фонда самолет становится на поле, пока ты не отремонтируешь этот двигатель, ты самолёт не можешь эксплуатировать. Подменный фонд обеспечивает непрерывный оборот", - пояснил министр.На фоне санкций иностранные компании прекратили поставки комплектующих для SSJ100, также заморожены авансовые платежи по ним.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.

https://ria.ru/20220331/rostekh-1781028878.html

https://ria.ru/20220408/superjet-1782458548.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, одк-сатурн, sukhoi superjet, объединенная двигателестроительная корпорация, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)