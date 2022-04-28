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Экономика США устойчива перед лицом исторических проблем, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
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Экономика США устойчива перед лицом исторических проблем, заявил Байден
Экономика США устойчива перед лицом исторических проблем, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
Экономика США устойчива перед лицом исторических проблем, заявил Байден
Американская экономика, основанная на работающих семьях, остаётся устойчивой перед лицом исторических проблем, заявил президент США Джо Байден, комментируя... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:50
2022-04-28T23:06
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская экономика, основанная на работающих семьях, остаётся устойчивой перед лицом исторических проблем, заявил президент США Джо Байден, комментируя обнародованные в четверг данные о снижении ВВП страны на 1,4% в первом квартале 2022 года."В прошлом квартале потребительские расходы, инвестиции в бизнес и инвестиции в жилье росли высокими темпами", - следует из распространенного Белым домом заявления Байдена.Среди факторов, негативно влияющих на экономику, американский президент выделил пандемию коронавируса, спецоперацию России на Украине и глобальный рост цен.Байден также заявил, что число американцев, получающих пособия по безработице, остается на самом низком уровне с 1970 года.По данным министерства труда США, количество новых обращений за выплатой пособий по безработице за неделю по 23 апреля сократилось на пять тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 180 тысяч. Всего же, по данным американской статистики, пособия по безработице получают 1 миллион 408 тысяч американцев.В своем заявлении Байден отметил, что сегодня планирует встретиться с представителями малого бизнеса."Мы должны продолжать добиваться прогресса - сокращать расходы для работающих семей, делать больше в Америке и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, на которых вы можете вырастить семью среднего класса", - добавил он.Экономика США в первом квартале 2022 года сократилась на 1,4%, впервые с начала рецессии, вызванной пандемией COVID-19. При этом в последнем квартале 2021 года американская экономика выросла на 6,9%.
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в мире, джо байден, сша
22:50 28.04.2022 (обновлено: 23:06 28.04.2022)
 
Экономика США устойчива перед лицом исторических проблем, заявил Байден

Президент США Байден: американская экономика устойчива перед лицом исторических проблем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская экономика, основанная на работающих семьях, остаётся устойчивой перед лицом исторических проблем, заявил президент США Джо Байден, комментируя обнародованные в четверг данные о снижении ВВП страны на 1,4% в первом квартале 2022 года.
"В прошлом квартале потребительские расходы, инвестиции в бизнес и инвестиции в жилье росли высокими темпами", - следует из распространенного Белым домом заявления Байдена.
Среди факторов, негативно влияющих на экономику, американский президент выделил пандемию коронавируса, спецоперацию России на Украине и глобальный рост цен.
Байден также заявил, что число американцев, получающих пособия по безработице, остается на самом низком уровне с 1970 года.
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По данным министерства труда США, количество новых обращений за выплатой пособий по безработице за неделю по 23 апреля сократилось на пять тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 180 тысяч. Всего же, по данным американской статистики, пособия по безработице получают 1 миллион 408 тысяч американцев.
В своем заявлении Байден отметил, что сегодня планирует встретиться с представителями малого бизнеса.
"Мы должны продолжать добиваться прогресса - сокращать расходы для работающих семей, делать больше в Америке и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, на которых вы можете вырастить семью среднего класса", - добавил он.
Экономика США в первом квартале 2022 года сократилась на 1,4%, впервые с начала рецессии, вызванной пандемией COVID-19. При этом в последнем квартале 2021 года американская экономика выросла на 6,9%.
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