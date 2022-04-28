22:50 28.04.2022 (обновлено: 23:06 28.04.2022)
Экономика США устойчива перед лицом исторических проблем, заявил Байден
Президент США Байден: американская экономика устойчива перед лицом исторических проблем
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская экономика, основанная на работающих семьях, остаётся устойчивой перед лицом исторических проблем, заявил президент США Джо Байден, комментируя обнародованные в четверг данные о снижении ВВП страны на 1,4% в первом квартале 2022 года.
"В прошлом квартале потребительские расходы, инвестиции в бизнес и инвестиции в жилье росли высокими темпами", - следует из распространенного Белым домом заявления Байдена.
Байден также заявил, что число американцев, получающих пособия по безработице, остается на самом низком уровне с 1970 года.
По данным министерства труда США, количество новых обращений за выплатой пособий по безработице за неделю по 23 апреля сократилось на пять тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 180 тысяч. Всего же, по данным американской статистики, пособия по безработице получают 1 миллион 408 тысяч американцев.
В своем заявлении Байден отметил, что сегодня планирует встретиться с представителями малого бизнеса.
"Мы должны продолжать добиваться прогресса - сокращать расходы для работающих семей, делать больше в Америке и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, на которых вы можете вырастить семью среднего класса", - добавил он.
Экономика США в первом квартале 2022 года сократилась на 1,4%, впервые с начала рецессии, вызванной пандемией COVID-19. При этом в последнем квартале 2021 года американская экономика выросла на 6,9%.
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