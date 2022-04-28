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Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/ssha-1786004850.html
Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен
Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.04.2022
Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен
Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:57
2022-04-28T18:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете сената.Он подчеркнул, что речь идет о поддержке Украины в сфере безопасности и помощи союзникам, которые представляли оборонные средства для Киева, которые теперь предстоит восполнить. По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, нато, ситуация в днр и лнр
17:57 28.04.2022 (обновлено: 18:16 28.04.2022)
 
Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: конгресс получил новый запрос Белого дома о помощи Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете сената.
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Он подчеркнул, что речь идет о поддержке Украины в сфере безопасности и помощи союзникам, которые представляли оборонные средства для Киева, которые теперь предстоит восполнить. По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Запад повышает ставку на поражение России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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