https://ria.ru/20220428/ssha-1786004850.html

Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен

Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен - РИА Новости, 28.04.2022

Конгресс США получил новый запрос о помощи Украине, заявил Блинкен

Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:57

2022-04-28T17:57

2022-04-28T18:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сша

государственный департамент сша

энтони блинкен

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Новый запрос администрации США о дополнительной поддержке Украины уже в конгрессе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Я рад, что дополнительный запрос сейчас перед вами. Это критически, чтобы поддерживать наши усилия по ряду направлений", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете сената.Он подчеркнул, что речь идет о поддержке Украины в сфере безопасности и помощи союзникам, которые представляли оборонные средства для Киева, которые теперь предстоит восполнить. По данным Блинкена, на оборонную помощь планируется 15,5 миллиарда долларов, а из 8,5 миллиарда экономической помощи 7,5 пойдет на прямую бюджетную поддержку Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785659973.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, нато, ситуация в днр и лнр