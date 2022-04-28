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Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022
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Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ
Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022
Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ
Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, передают западные СМИ со ссылкой на представителя. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:57
2022-04-28T12:57
в мире
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сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, передают западные СМИ со ссылкой на представителя.Отмечается, что пока неясно, где именно приземлился Рид."Как сообщил в четверг его представитель, бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, задержанный в России и освобожденный в результате обмена заключенными между Россией и США, приземлился у себя на родине", - передает агентство Рейтер.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
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в мире, тревор рид, сша, россия, москва
12:57 28.04.2022
 
Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ

Рейтер: самолет с американцем бывшим морским пехотинцем Тревором Ридом приземлился в США

© AP Photo / Patrick SemanskyПостер с фотографией Тревора Рида у Белого дома в Вашингтоне
Постер с фотографией Тревора Рида у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, передают западные СМИ со ссылкой на представителя.
Отмечается, что пока неясно, где именно приземлился Рид.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 01:47
Байден рассказал об организации обмена Рида и Ярошенко
"Как сообщил в четверг его представитель, бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, задержанный в России и освобожденный в результате обмена заключенными между Россией и США, приземлился у себя на родине", - передает агентство Рейтер.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 19:59
Тревор Рид заявил, что не имеет жалоб к администрации российской колонии
 
В миреТревор РидСШАРоссияМосква
 
 
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