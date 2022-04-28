https://ria.ru/20220428/ssha-1785922276.html

Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ

Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2022

Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, сообщили СМИ

Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, передают западные СМИ со ссылкой на представителя. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:57

2022-04-28T12:57

2022-04-28T12:57

в мире

тревор рид

сша

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785774060_0:63:3072:1790_1920x0_80_0_0_24d2997ad26fbe35783372ee2da0f085.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Самолет с американцем Тревором Ридом приземлился в США, передают западные СМИ со ссылкой на представителя.Отмечается, что пока неясно, где именно приземлился Рид."Как сообщил в четверг его представитель, бывший американский морской пехотинец Тревор Рид, задержанный в России и освобожденный в результате обмена заключенными между Россией и США, приземлился у себя на родине", - передает агентство Рейтер.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в применении насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

https://ria.ru/20220428/obmen-1785849972.html

https://ria.ru/20220427/rid-1785826389.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тревор рид, сша, россия, москва