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Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары - РИА Новости, 28.04.2022
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары
В условиях высокой инфляции отмена США повышенных пошлин на китайские товары отвечает интересам американских компаний и потребителей, заявил на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:33
2022-04-28T11:33
2022-04-28T11:33
экономика
гао фэн
китай
сша
вашингтон (штат)
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ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. В условиях высокой инфляции отмена США повышенных пошлин на китайские товары отвечает интересам американских компаний и потребителей, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн."В нынешней ситуации высокой инфляции отмена повышенных пошлин в отношении китайских товаров отвечает фундаментальным интересам американских потребителей и компаний", - сказал он.Гао Фэн подчеркнул, что одностороннее повышение тарифов со стороны США не идет на пользу как Китаю, так и самим США и всему миру.США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".В декабре прошлого года минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.
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китай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, гао фэн, китай, сша, вашингтон (штат)
Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары
Китай призвал США отменить повышенные пошлины ради американских компаний
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. В условиях высокой инфляции отмена США повышенных пошлин на китайские товары отвечает интересам американских компаний и потребителей, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"В нынешней ситуации высокой инфляции отмена повышенных пошлин в отношении китайских товаров отвечает фундаментальным интересам американских потребителей и компаний", - сказал он.
Гао Фэн
подчеркнул, что одностороннее повышение тарифов со стороны США
не идет на пользу как Китаю
, так и самим США и всему миру.
США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон
сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.
Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".
В декабре прошлого года минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине
выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.