https://ria.ru/20220428/ssha-1785897897.html

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары - РИА Новости, 28.04.2022

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на китайские товары

В условиях высокой инфляции отмена США повышенных пошлин на китайские товары отвечает интересам американских компаний и потребителей, заявил на брифинге в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:33

2022-04-28T11:33

2022-04-28T11:33

экономика

гао фэн

китай

сша

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105738/19/1057381982_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d283077d28972b608395c0396f3aea1b.jpg

ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. В условиях высокой инфляции отмена США повышенных пошлин на китайские товары отвечает интересам американских компаний и потребителей, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн."В нынешней ситуации высокой инфляции отмена повышенных пошлин в отношении китайских товаров отвечает фундаментальным интересам американских потребителей и компаний", - сказал он.Гао Фэн подчеркнул, что одностороннее повышение тарифов со стороны США не идет на пользу как Китаю, так и самим США и всему миру.США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".В декабре прошлого года минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.

https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, гао фэн, китай, сша, вашингтон (штат)