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The American Conservative: США оказались в рабстве у Украины

The American Conservative: США оказались в рабстве у Украины - РИА Новости, 28.04.2022

The American Conservative: США оказались в рабстве у Украины

Соединенные Штаты перестали замечать разницу между собственными интересами и выгодой других государств, эксплуатирующих Вашингтон, пишет Даг Бэндоу в журнале... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:16

2022-04-28T10:16

2022-04-28T13:18

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали замечать разницу между собственными интересами и выгодой других государств, эксплуатирующих Вашингтон, пишет Даг Бэндоу в журнале The American Conservative.По мнению автора статьи, американские политики забыли, какую страну они представляют на мировой арене, становясь рупорами для всех, кроме США. Бэндоу допустил, что подобное отношение было довольно естественным для еще молодого независимого государства, однако современные Штаты должны были отказаться от желания угодить другим."Такие разные страны, как Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и некоторые страны Восточной Европы, влияли на важнейшие направления политики США в своих интересах. Как правило, они получали особые привилегии в качестве "союзников", заставляли Америку относиться к своим противникам как к врагам — или и то, и другое. Сегодня аналогичное явление происходит с Украиной", — пояснил автор.Бэндоу напомнил о "Прощальной речи" Джорджа Вашингтона, который предостерегал потомков от такой политической услужливости."Нет ничего важнее, чем исключить постоянные неизбывные антипатии против одних народов и страстные привязанности к другим, а вместо них культивировать справедливые и дружеские чувства ко всем. Нация, которая потакает другой нации в привычной ненависти или привычной привязанности, в какой-то степени становится рабской. Она раб своей вражды или привязанности, любого из которых достаточно, чтобы сбить с пути, отступив от своего долга и интересов", — процитировал автор Вашингтона.Бэндоу подчеркнул, что демонстративная поддержка Украины привела к подмене целей политики США: она все больше выглядят как антимосковская и прокиевская. Он также напомнил, что Джордж Вашингтон видел в иностранном влиянии на американские власти прекрасную возможность для манипуляций общественным мнением."Журналисты и аналитические центры превратились в пиар-агентов Киева. Хуже того, кампания журналистов и гигантов социальных сетей против "фейковых новостей" превратилась в запрет на противоположные мнения. <...> Хотя США по-прежнему претендуют на звание "страны свободных", они давно превратились из республиканской державы в имперскую. За последние два десятилетия это привело к большим потерям. Ненужное сползание к конфликту с Россией будет гораздо хуже", — резюмировал Бэндоу.Как заявлял 22 апреля заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, Вашингтон будет наращивать экономическую и военную поддержку Киеву в свете спецоперации России.Усиливают США и санкционное давление. Так, президент Джо Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, после чего цены на них начали усиленно расти. Подорожали также продукты питания и потребительские товары. По утверждению Байдена, в этом якобы виновата Москва.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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