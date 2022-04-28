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Рогозин сообщил о развертывании группировки "ГЛОНАСС" нового поколения - РИА Новости, 28.04.2022
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Рогозин сообщил о развертывании группировки "ГЛОНАСС" нового поколения
Рогозин сообщил о развертывании группировки "ГЛОНАСС" нового поколения - РИА Новости, 28.04.2022
Рогозин сообщил о развертывании группировки "ГЛОНАСС" нового поколения
Спутник "ГЛОНАСС-К" №705, выведенный на орбиту в октябре 2020 года, в четверг введен в состав орбитальной группировки и используется по целевому назначению,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:44
2022-04-28T17:46
космос - риа наука
роскосмос
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Спутник "ГЛОНАСС-К" №705, выведенный на орбиту в октябре 2020 года, в четверг введен в состав орбитальной группировки и используется по целевому назначению, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале."По сообщению Центра управления системой "ГЛОНАСС"..., ГЛОНАСС-к №705 (11 рабочая точка), выведенный на орбиту 25.10.20 г., введен в состав орбитальной группировки в 14:30 (мск) 28.04.22 г. и используется по целевому назначению", - отметил он.Рогозин заявил, что таким образом "Роскосмос" начинает развертывание орбитальной группировки "ГЛОНАСС" нового поколения.
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космос - риа наука, роскосмос, глонасс (система навигации)
17:44 28.04.2022 (обновлено: 17:46 28.04.2022)
 
Рогозин сообщил о развертывании группировки "ГЛОНАСС" нового поколения

Глава "Роскосмоса" Рогозин: спутник "ГЛОНАСС-К" ввели в состав орбитальной группировки

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМодель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К"
Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы Глонасс-К - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Модель космического аппарата российской глобальной навигационной системы "Глонасс-К". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Спутник "ГЛОНАСС-К" №705, выведенный на орбиту в октябре 2020 года, в четверг введен в состав орбитальной группировки и используется по целевому назначению, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
"По сообщению Центра управления системой "ГЛОНАСС"..., ГЛОНАСС-к №705 (11 рабочая точка), выведенный на орбиту 25.10.20 г., введен в состав орбитальной группировки в 14:30 (мск) 28.04.22 г. и используется по целевому назначению", - отметил он.
Рогозин заявил, что таким образом "Роскосмос" начинает развертывание орбитальной группировки "ГЛОНАСС" нового поколения.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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