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В Софии хотят создать рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии - РИА Новости, 28.04.2022
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В Софии хотят создать рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии
В Софии хотят создать рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии - РИА Новости, 28.04.2022
В Софии хотят создать рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии
Еврокомиссия (ЕК) и Болгария договорились создать в Софии первую рабочую группу в рамках платформы Евросоюза по закупке энергоносителей, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:00
2022-04-28T21:01
экономика
болгария
софия (город)
россия
газпром
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) и Болгария договорились создать в Софии первую рабочую группу в рамках платформы Евросоюза по закупке энергоносителей, говорится в сообщении ЕК."Европейская комиссия и Болгария договорились создать в Софии первую региональную рабочую группу, которая является частью платформы ЕС по закупке энергоносителей. Этот пилотный проект будет изучать потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры", - указывается в сообщении.Работа будет нацелена на то, чтобы вносить вклад в разработку и реализацию так называемого плана действий REPowerEU по снижению зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива, заполнению хранилищ газом к следующей зиме и дальнейшему ускорению декарбонизации энергетического сектора, говорится в сообщении.Болгария свяжется с соседними странами по этой рабочей группе и организует первую министерскую встречу 5 мая, добавляет Еврокомиссия.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/finlyandiya-1786005009.html
https://ria.ru/20220422/gaz-1785017666.html
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софия (город)
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экономика, болгария, софия (город), россия, газпром, еврокомиссия, евросоюз
21:00 28.04.2022 (обновлено: 21:01 28.04.2022)
 
В Софии хотят создать рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии

ЕК и Болгария договорились создать в Софии рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) и Болгария договорились создать в Софии первую рабочую группу в рамках платформы Евросоюза по закупке энергоносителей, говорится в сообщении ЕК.
"Европейская комиссия и Болгария договорились создать в Софии первую региональную рабочую группу, которая является частью платформы ЕС по закупке энергоносителей. Этот пилотный проект будет изучать потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры", - указывается в сообщении.
Работа будет нацелена на то, чтобы вносить вклад в разработку и реализацию так называемого плана действий REPowerEU по снижению зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива, заполнению хранилищ газом к следующей зиме и дальнейшему ускорению декарбонизации энергетического сектора, говорится в сообщении.
Болгария свяжется с соседними странами по этой рабочей группе и организует первую министерскую встречу 5 мая, добавляет Еврокомиссия.
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Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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ЭкономикаБолгарияСофия (город)РоссияГазпромЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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