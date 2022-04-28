21:00 28.04.2022 (обновлено: 21:01 28.04.2022)
В Софии хотят создать рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии
ЕК и Болгария договорились создать в Софии рабочую группу платформы ЕС по закупке энергии
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) и Болгария договорились создать в Софии первую рабочую группу в рамках платформы Евросоюза по закупке энергоносителей, говорится в сообщении ЕК.
"Европейская комиссия и Болгария договорились создать в Софии первую региональную рабочую группу, которая является частью платформы ЕС по закупке энергоносителей. Этот пилотный проект будет изучать потребности в газе и электричестве, цены и потоки, а также аспекты инфраструктуры", - указывается в сообщении.
Работа будет нацелена на то, чтобы вносить вклад в разработку и реализацию так называемого плана действий REPowerEU по снижению зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива, заполнению хранилищ газом к следующей зиме и дальнейшему ускорению декарбонизации энергетического сектора, говорится в сообщении.
Болгария свяжется с соседними странами по этой рабочей группе и организует первую министерскую встречу 5 мая, добавляет Еврокомиссия.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".