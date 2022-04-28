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Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях
Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях - РИА Новости, 28.04.2022
Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях
Звонки с диалогами о необходимости оказания скорой медицинской помощи, о том, как вызвать полицию, иногда поступают на пульт скорой медпомощи Москвы, также... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:40
2022-04-28T03:40
2022-04-28T12:08
николай плавунов
общество
москва
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Звонки с диалогами о необходимости оказания скорой медицинской помощи, о том, как вызвать полицию, иногда поступают на пульт скорой медпомощи Москвы, также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.Он отметил, что люди могут позвонить и спросить, как позвонить в полицию."У нас есть телефон дежурного администратора, его можно найти в телефонных справочниках, не было еще ни одного дня, чтобы кто-то не позвонил по этому телефону и не спросил, как вызвать скорую помощь. Естественно, мы таких людей переводим для дальнейшего обращения на диспетчера. Также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией", — добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>
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николай плавунов, общество, москва
03:40 28.04.2022 (обновлено: 12:08 28.04.2022)
Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях
Главврач скорой помощи Москвы Плавунов: нам звонят из других стран за медконсультацией
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Звонки с диалогами о необходимости оказания скорой медицинской помощи, о том, как вызвать полицию, иногда поступают на пульт скорой медпомощи Москвы, также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
"К каждому обращению мы относимся ответственно. Да, бывает, что многие люди звонят к нам с целью консультации, зная, что у нас есть специалисты, и стараются провести неконструктивный диалог с точки зрения необходимости оказания скорой медицинской помощи. Таких людей тоже можно понять, у нас к этому сотрудники адаптированы, дают все необходимые советы максимально в короткое время в сжатой форме, чтобы не занимать свое время непрофильными медицинскими интервью", — рассказал Плавунов.
Он отметил, что люди могут позвонить и спросить, как позвонить в полицию
.
"У нас есть телефон дежурного администратора, его можно найти в телефонных справочниках, не было еще ни одного дня, чтобы кто-то не позвонил по этому телефону и не спросил, как вызвать скорую помощь. Естественно, мы таких людей переводим для дальнейшего обращения на диспетчера. Также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией", — добавил собеседник агентства.