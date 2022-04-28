https://ria.ru/20220428/skoraya-1785853184.html

Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях

Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях - РИА Новости, 28.04.2022

Главврач скорой помощи Москвы рассказал о самых необычных обращениях

Звонки с диалогами о необходимости оказания скорой медицинской помощи, о том, как вызвать полицию, иногда поступают на пульт скорой медпомощи Москвы, также... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T03:40

2022-04-28T03:40

2022-04-28T12:08

николай плавунов

общество

москва

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Звонки с диалогами о необходимости оказания скорой медицинской помощи, о том, как вызвать полицию, иногда поступают на пульт скорой медпомощи Москвы, также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.Он отметил, что люди могут позвонить и спросить, как позвонить в полицию."У нас есть телефон дежурного администратора, его можно найти в телефонных справочниках, не было еще ни одного дня, чтобы кто-то не позвонил по этому телефону и не спросил, как вызвать скорую помощь. Естественно, мы таких людей переводим для дальнейшего обращения на диспетчера. Также звонят люди из других регионов и даже стран за медицинской консультацией", — добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://realty.ria.ru/20220325/bolnitsy-1779992440.html

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николай плавунов, общество, москва