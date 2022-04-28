https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html

Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области

Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2022

Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области

Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:01

2022-04-28T11:01

2022-04-28T11:05

в мире

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства.Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С."Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобожденных российскими войсками территориях в приграничных районах", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html

харьковская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина