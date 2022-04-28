https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2022
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:01
2022-04-28T11:01
2022-04-28T11:05
в мире
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства.Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С."Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобожденных российскими войсками территориях в приграничных районах", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
11:01 28.04.2022 (обновлено: 11:05 28.04.2022)
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
Росгвардейцы под Харьковом обезвредили склад националистов, предназначенный для диверсий
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства.
Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С.
"Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобожденных российскими войсками территориях в приграничных районах", - говорится в релизе.