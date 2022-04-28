Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области - РИА Новости, 28.04.2022
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:01
2022-04-28T11:05
в мире
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785464572_0:0:3211:1806_1920x0_80_0_0_76cdf3b3d561fc0236129eeade7a411a.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства.Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С."Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобожденных российскими войсками территориях в приграничных районах", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785464572_178:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_2ca03f0421a2584a27c34850350baf06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
11:01 28.04.2022 (обновлено: 11:05 28.04.2022)
 
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области

Росгвардейцы под Харьковом обезвредили склад националистов, предназначенный для диверсий

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области, он предназначался для диверсий на освобожденных российскими войсками территориях, сообщает пресс-служба ведомства.
Склад вооружения и боеприпасов украинских военных был обнаружен в подвалах при досмотре находящихся в лесу домов. Изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снаряда, более 30 тысяч патронов, 168 ящиков гранат Ф-1 (более 3000 штук), 10 ящиков выстрелов ВОГ-17 и 31 выстрел ПГ-9С.
Осколки ракеты Точка-У во дворе спортивной школы Херсона - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
10:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону
"Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобожденных российскими войсками территориях в приграничных районах", - говорится в релизе.
 
В миреХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала