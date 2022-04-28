https://ria.ru/20220428/siriya-1785934215.html
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию - РИА Новости, 28.04.2022
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию
Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:39
2022-04-28T13:39
2022-04-28T13:51
война в сирии
сирия
в мире
турция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию."Еще более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут, собственно, и не используется. История развивается не в эти дни, ей уже около месяца", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784350046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:39 28.04.2022 (обновлено: 13:51 28.04.2022)
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию
МИД: Турция еще месяц назад попросила Россию не использовать авиамаршрут в Сирию