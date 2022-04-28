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МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию - РИА Новости, 28.04.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220428/siriya-1785934215.html
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию - РИА Новости, 28.04.2022
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию
Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:39
2022-04-28T13:51
война в сирии
сирия
в мире
турция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию."Еще более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут, собственно, и не используется. История развивается не в эти дни, ей уже около месяца", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
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сирия, в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:39 28.04.2022 (обновлено: 13:51 28.04.2022)
 
МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию

МИД: Турция еще месяц назад попросила Россию не использовать авиамаршрут в Сирию

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
"Еще более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут, собственно, и не используется. История развивается не в эти дни, ей уже около месяца", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
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Война в СирииСирияВ миреТурцияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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