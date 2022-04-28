https://ria.ru/20220428/siriya-1785934215.html

МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию

МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию - РИА Новости, 28.04.2022

МИД прокомментировал запрет Турции на пролет российских самолетов в Сирию

Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:39

2022-04-28T13:39

2022-04-28T13:51

война в сирии

сирия

в мире

турция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Анкара еще месяц назад обратилась к Москве с просьбой не использовать авиамаршрут в Сирию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию."Еще более месяца назад Анкара обратилась к российской стороне с просьбой не использовать указанный маршрут. Причины, которыми были вызваны эти обращения, были нам понятны, и в настоящее время российской стороной этот маршрут, собственно, и не используется. История развивается не в эти дни, ей уже около месяца", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20220420/turtsiya-1784350046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова