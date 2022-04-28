https://ria.ru/20220428/shtraf-1786021454.html
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 15 миллионов рублей
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 28.04.2022
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 15 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы назначил штраф в 15 миллионов рублей по 16 из 60 административных протоколов в отношении "Радио... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:10
2022-04-28T19:10
2022-04-28T19:10
свобода (радиостанция)
россия
журналистика
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы назначил штраф в 15 миллионов рублей по 16 из 60 административных протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."Постановлениями мирового судьи мирового судьи судебного участка Тверского района города Москвы ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* признано виновным в совершении пятнадцати административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч руб. А также в одном правонарушении, предусмотренным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Всего на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20220428/royzman-1785983570.html
https://ria.ru/20220427/feyk-1785782506.html
https://ria.ru/20220427/gorinov-1785818876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свобода (радиостанция), россия, журналистика, происшествия, москва
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 15 миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода" на 15 миллионов рублей по 16 из 60 протоколов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы назначил штраф в 15 миллионов рублей по 16 из 60 административных протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещённого контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"Постановлениями мирового судьи мирового судьи судебного участка Тверского района города Москвы ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* признано виновным в совершении пятнадцати административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч руб. А также в одном правонарушении, предусмотренным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено наказание в виде 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Всего на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине
.
Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России
"после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
* СМИ, признанное иноагентом в России