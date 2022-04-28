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Посол США назвал "ядерным шантажом" слова Лаврова об угрозе атомной войны

Посол США назвал "ядерным шантажом" слова Лаврова об угрозе атомной войны - РИА Новости, 29.04.2022

Посол США назвал "ядерным шантажом" слова Лаврова об угрозе атомной войны

Американский посол в России Джон Салливан назвал "ядерным шантажом" слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе атомной войны. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-28T23:58

2022-04-28T23:58

2022-04-29T01:17

мария захарова

сша

украина

вооруженные силы рф

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нато

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николай патрушев

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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Американский посол в России Джон Салливан назвал "ядерным шантажом" слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе атомной войны.Ранее Лавров заявил, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, но есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно."Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы довели это до сведения русских. Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза", - сказал Салливан телеканалу CNN. "Мы не уступим ядерному шантажу", - подчеркнул он и напомнил, что в интересах снижения напряженности Пентагон сначала отложил, а затем полностью отменил плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.Он обвинил российские власти в "безответственной эскалации" риторики и дал понять, что США не будут ввязываться в полемику и воздержатся от действий в атомной сфере, которые можно считать провокационными.Посол рассказал об одной из встреч с высокопоставленными представителями российского руководства, которые, по его словам, предупредили, что поддержка со стороны НАТО "фашистов, нацистов, геноцидных нацистов на Украине" способна привести к ядерной конфронтации, и упомянули в этой связи Карибский кризис 1962 года. Разговор, вероятно, имел место еще до начала российской военной операции на Украине, поскольку начинался, по словам Салливана, с обсуждения минских соглашений и архитектуры безопасности в Европе."Моей реакцией с другого конца стола было изумление. Я сказал: "Мы разогнались с нуля до сотни, перейдя от дискуссии об имплементации минских соглашений к ядерной войне". К сожалению, в последнее время мы видим со стороны самых верхних эшелонов российского руководства эскалацию этого риска, этой риторики", - сказал посол. Нынешний уровень российско-американских отношений он охарактеризовал как "Марианскую впадину", имея в виду самую глубокую точку поверхности Земного шара в Тихом океане.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее отмечал, что США сейчас видят свою основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине, сделать его как можно более затратным для Москвы и Киева, но не допустить его распространения дальше на Запад. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указывал, что Североатлантический альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов с единственной целью: подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Москвой. По его словам, Россия заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции и минимизации потерь со всех сторон, а Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавляла, что США злонамеренно раскачивают ситуацию в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом, как указывал Лавров, сейчас, в отличие от времен "Карибского кризиса" 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США.В Минобороны России ранее сообщали, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он отмечал, что заявление директора ЦРУ о возможном применении Россией тактического ядерного вооружения на Украине абсурдно и является провокацией.Посол России в США Анатолий Антонов указывал, что Украина "была переполнена" западным вооружением, когда Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие. Согласно Антонову, "смерть" минских договоренностей стала результатом "националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима", Киев выбрал путь быстрой милитаризации. По словам посла, цель спецоперации на Украине - демилитаризация и денацификация для снижения военных угроз со стороны стран Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе с РФ.

https://ria.ru/20220402/ssha-1781463546.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785743878.html

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