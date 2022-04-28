https://ria.ru/20220428/shakhta-1785983793.html

Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность

Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 28.04.2022

Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность

Оставшиеся ранее под землей на шахте имени Челюскинцев горняки подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство энергетики Донецкой народной... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:41

2022-04-28T16:41

2022-04-28T16:51

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Оставшиеся ранее под землей на шахте имени Челюскинцев горняки подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство энергетики Донецкой народной республики.Ранее в четверг министерство сообщало, что шахта имени Челюскинцев обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск. Отмечалось, что, по предварительным данным, под землей в шахте находятся 67 горняков."К 16.20 (совпадает с мск - ред.) все горняки шахты им. Челюскинцев подняты на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785937590.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр