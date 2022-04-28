https://ria.ru/20220428/shakhta-1785983793.html
Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность
Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность - РИА Новости, 28.04.2022
Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность
Оставшиеся ранее под землей на шахте имени Челюскинцев горняки подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство энергетики Донецкой народной... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:41
2022-04-28T16:41
2022-04-28T16:51
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Оставшиеся ранее под землей на шахте имени Челюскинцев горняки подняты на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство энергетики Донецкой народной республики.Ранее в четверг министерство сообщало, что шахта имени Челюскинцев обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск. Отмечалось, что, по предварительным данным, под землей в шахте находятся 67 горняков."К 16.20 (совпадает с мск - ред.) все горняки шахты им. Челюскинцев подняты на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
https://ria.ru/20220428/donbass-1785937590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
16:41 28.04.2022 (обновлено: 16:51 28.04.2022)
Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР подняли на поверхность
Горняков из обесточенной при обстреле шахты в ДНР подняли на поверхность