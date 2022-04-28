https://ria.ru/20220428/shakhta-1785942383.html

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты - РИА Новости, 28.04.2022

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты

Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся в общей сложности почти 140 человек, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:10

2022-04-28T14:10

2022-04-28T14:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся в общей сложности почти 140 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины обесточена шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек... Кроме этого, частично обесточена шахта имени Скочинского. В результате остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр