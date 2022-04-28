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В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/shakhta-1785942383.html
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты - РИА Новости, 28.04.2022
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты
Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся в общей сложности почти 140 человек, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:10
2022-04-28T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся в общей сложности почти 140 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины обесточена шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек... Кроме этого, частично обесточена шахта имени Скочинского. В результате остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
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в мире, днр
14:10 28.04.2022 (обновлено: 14:34 28.04.2022)
 
В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты

В ДНР из-за обстрелов обесточены две шахты, под землей находятся почти 140 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтер
Шахтер - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, под землей находятся в общей сложности почти 140 человек, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины обесточена шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек... Кроме этого, частично обесточена шахта имени Скочинского. В результате остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
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