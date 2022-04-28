https://ria.ru/20220428/seyshely-1785994288.html

В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций

В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций - РИА Новости, 28.04.2022

В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций

Туроператоры рассказали, как россиянам оплатить отдых на Сейшелах и, в частности, разрешение на въезд при неработающих банковских картах Visa и Mastercard,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:14

2022-04-28T18:14

2022-04-28T18:14

туризм

туризм

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как россиянам оплатить отдых на Сейшелах и, в частности, разрешение на въезд при неработающих банковских картах Visa и Mastercard, сообщает АТОР.Планирующие посетить Сейшельские острова туристы из РФ должны самостоятельно заполнить онлайн-заявку для получения платного медицинского разрешения на въезд. Онлайн сделать это не получится — две крупнейшие международные платежные системы перестали обслуживать карты большинства наших соотечественников.Посольство России на островах в своем аккаунте в соцсетях объяснило, что пользователям следует загрузить в систему все данные, включая детали "пластика". Даже если платеж не пройдет и появится сообщение об ошибке, заявка загрузится в систему. Вместе с положительным решением туристы получат на электронную почту QR-код и сообщение о том, что просьба была одобрена.При этом деньги за оформление разрешения (20 евро) с карты не спишутся. По прилете россиянам нужно будет заплатить эту сумму в аэропорту наличными.Для въезда на Сейшелы вакцинированным туристам ("Спутник" V там принимают) необходим только прививочный сертификат и разрешение на въезд. Неиммунизированным гостям вместо сертификата придется представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки.Добраться на острова, как и до пандемии, можно только со стыковками. Чаще всего туристы выбирают для пересадки ОАЭ, Катар или Турцию.Стоимость путевок на майские праздники с перелетом и проживанием в апартаментах без питания в течение шести ночей начинается от 352 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785858596.html

https://ria.ru/20220408/otpusk-1782420849.html

сейшельские острова

оаэ

россия

турция

катар

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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