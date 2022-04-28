https://ria.ru/20220428/seyshely-1785994288.html
В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций
В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций - РИА Новости, 28.04.2022
В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций
Туроператоры рассказали, как россиянам оплатить отдых на Сейшелах и, в частности, разрешение на въезд при неработающих банковских картах Visa и Mastercard,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:14
2022-04-28T18:14
2022-04-28T18:14
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как россиянам оплатить отдых на Сейшелах и, в частности, разрешение на въезд при неработающих банковских картах Visa и Mastercard, сообщает АТОР.Планирующие посетить Сейшельские острова туристы из РФ должны самостоятельно заполнить онлайн-заявку для получения платного медицинского разрешения на въезд. Онлайн сделать это не получится — две крупнейшие международные платежные системы перестали обслуживать карты большинства наших соотечественников.Посольство России на островах в своем аккаунте в соцсетях объяснило, что пользователям следует загрузить в систему все данные, включая детали "пластика". Даже если платеж не пройдет и появится сообщение об ошибке, заявка загрузится в систему. Вместе с положительным решением туристы получат на электронную почту QR-код и сообщение о том, что просьба была одобрена.При этом деньги за оформление разрешения (20 евро) с карты не спишутся. По прилете россиянам нужно будет заплатить эту сумму в аэропорту наличными.Для въезда на Сейшелы вакцинированным туристам ("Спутник" V там принимают) необходим только прививочный сертификат и разрешение на въезд. Неиммунизированным гостям вместо сертификата придется представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки.Добраться на острова, как и до пандемии, можно только со стыковками. Чаще всего туристы выбирают для пересадки ОАЭ, Катар или Турцию.Стоимость путевок на майские праздники с перелетом и проживанием в апартаментах без питания в течение шести ночей начинается от 352 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785858596.html
https://ria.ru/20220408/otpusk-1782420849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сейшельские острова, оаэ, россия, турция, катар, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация, куда можно лететь
В АТОР рассказали, как туристам попасть на Сейшелы в условиях санкций
В АТОР рассказали, что оплатить разрешение на въезд на Сейшелы можно наличкой в аэропорту
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, как россиянам оплатить отдых на Сейшелах и, в частности, разрешение на въезд при неработающих банковских картах Visa и Mastercard, сообщает
АТОР.
Планирующие посетить Сейшельские острова туристы из РФ должны самостоятельно заполнить онлайн-заявку для получения платного медицинского разрешения на въезд. Онлайн сделать это не получится — две крупнейшие международные платежные системы перестали обслуживать карты большинства наших соотечественников.
Посольство России на островах в своем аккаунте в соцсетях объяснило, что пользователям следует загрузить в систему все данные, включая детали "пластика". Даже если платеж не пройдет и появится сообщение об ошибке, заявка загрузится в систему. Вместе с положительным решением туристы получат на электронную почту QR-код и сообщение о том, что просьба была одобрена.
При этом деньги за оформление разрешения (20 евро) с карты не спишутся. По прилете россиянам нужно будет заплатить эту сумму в аэропорту наличными.
Для въезда на Сейшелы вакцинированным туристам ("Спутник" V там принимают) необходим только прививочный сертификат и разрешение на въезд. Неиммунизированным гостям вместо сертификата придется представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до поездки.
Добраться на острова, как и до пандемии, можно только со стыковками. Чаще всего туристы выбирают для пересадки ОАЭ, Катар или Турцию.
Стоимость путевок на майские праздники с перелетом и проживанием в апартаментах без питания в течение шести ночей начинается от 352 тысяч рублей.