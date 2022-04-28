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Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам - РИА Новости, 28.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220428/serdtse-1785855423.html
Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам
Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам - РИА Новости, 28.04.2022
Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам
Ученые Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимку глазного дна,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T05:24
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наука
первый мгму имени сеченова
здоровье
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимку глазного дна, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Новая технология прогноза будет доступна медицинским экспертам в течение пяти — семи лет, уточнили в пресс-службе.Глазное дно — практически единственное место в организме, позволяющее врачам оценить состояние сосудов малого калибра. Использование искусственного интеллекта и программ машинного обучения для анализа отклонений от нормы на снимках глазного дна сможет дать максимально точный прогноз развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили в университете."Анализ глазного дна относится к одному из легкодоступных методов диагностики, а разработанная нами платформа уже натренировала алгоритм прогнозирования с точностью около 99 процентов. Сейчас мы продолжаем тестирования, чтобы выйти на еще более высокий уровень точности прогнозирования. Разработанная программа по мере завершения научной части исследований перейдет в фазу клинического тестирования в рамках университета", — сказал директор Института персонализированной кардиологии, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского университета Филипп Копылов, которого цитирует пресс-служба.
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первый мгму имени сеченова, здоровье
05:24 28.04.2022 (обновлено: 05:50 28.04.2022)
 
Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам

Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по снимку глазного дна

© Depositphotos / ra2studio Глаз
Глаз - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Depositphotos / ra2studio
Глаз. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимку глазного дна, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"Научные разработки Сеченовского университета, связанные с использованием искусственного интеллекта и программ машинного обучения, позволят врачам в будущем практически со 100-процентной точностью прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимкам глазного дна", — говорится в сообщении.

Новая технология прогноза будет доступна медицинским экспертам в течение пяти — семи лет, уточнили в пресс-службе.
Глазное дно — практически единственное место в организме, позволяющее врачам оценить состояние сосудов малого калибра. Использование искусственного интеллекта и программ машинного обучения для анализа отклонений от нормы на снимках глазного дна сможет дать максимально точный прогноз развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили в университете.
"Анализ глазного дна относится к одному из легкодоступных методов диагностики, а разработанная нами платформа уже натренировала алгоритм прогнозирования с точностью около 99 процентов. Сейчас мы продолжаем тестирования, чтобы выйти на еще более высокий уровень точности прогнозирования. Разработанная программа по мере завершения научной части исследований перейдет в фазу клинического тестирования в рамках университета", — сказал директор Института персонализированной кардиологии, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского университета Филипп Копылов, которого цитирует пресс-служба.
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