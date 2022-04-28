https://ria.ru/20220428/serdtse-1785855423.html

Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам

Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам - РИА Новости, 28.04.2022

Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам

Ученые Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимку глазного дна,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T05:24

2022-04-28T05:24

2022-04-28T05:50

наука

первый мгму имени сеченова

здоровье

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимку глазного дна, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Новая технология прогноза будет доступна медицинским экспертам в течение пяти — семи лет, уточнили в пресс-службе.Глазное дно — практически единственное место в организме, позволяющее врачам оценить состояние сосудов малого калибра. Использование искусственного интеллекта и программ машинного обучения для анализа отклонений от нормы на снимках глазного дна сможет дать максимально точный прогноз развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили в университете."Анализ глазного дна относится к одному из легкодоступных методов диагностики, а разработанная нами платформа уже натренировала алгоритм прогнозирования с точностью около 99 процентов. Сейчас мы продолжаем тестирования, чтобы выйти на еще более высокий уровень точности прогнозирования. Разработанная программа по мере завершения научной части исследований перейдет в фазу клинического тестирования в рамках университета", — сказал директор Института персонализированной кардиологии, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского университета Филипп Копылов, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20220312/serdtse-1777844446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

первый мгму имени сеченова, здоровье