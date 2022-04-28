05:24 28.04.2022 (обновлено: 05:50 28.04.2022)
Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по глазам
Российские ученые планируют прогнозировать болезни сердца по снимку глазного дна
Глаз. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимку глазного дна, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Научные разработки Сеченовского университета, связанные с использованием искусственного интеллекта и программ машинного обучения, позволят врачам в будущем практически со 100-процентной точностью прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний по снимкам глазного дна", — говорится в сообщении.
Новая технология прогноза будет доступна медицинским экспертам в течение пяти — семи лет, уточнили в пресс-службе.
Глазное дно — практически единственное место в организме, позволяющее врачам оценить состояние сосудов малого калибра. Использование искусственного интеллекта и программ машинного обучения для анализа отклонений от нормы на снимках глазного дна сможет дать максимально точный прогноз развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили в университете.
"Анализ глазного дна относится к одному из легкодоступных методов диагностики, а разработанная нами платформа уже натренировала алгоритм прогнозирования с точностью около 99 процентов. Сейчас мы продолжаем тестирования, чтобы выйти на еще более высокий уровень точности прогнозирования. Разработанная программа по мере завершения научной части исследований перейдет в фазу клинического тестирования в рамках университета", — сказал директор Института персонализированной кардиологии, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского университета Филипп Копылов, которого цитирует пресс-служба.
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