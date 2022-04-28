https://ria.ru/20220428/sberbank-1785857501.html

В Крыму призвали Сбербанк начать работу на полуострове

В Крыму призвали Сбербанк начать работу на полуострове - РИА Новости, 28.04.2022

В Крыму призвали Сбербанк начать работу на полуострове

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов призвал крупные российские банки, среди которых Сбербанк, открыть... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:16

2022-04-28T07:16

2022-04-28T07:16

республика крым

экономика

россия

севастополь

симферополь

сбербанк россии

промсвязьбанк

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов призвал крупные российские банки, среди которых Сбербанк, открыть свои офисы на полуострове.Президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. В свою очередь, в банке заявили, что в ближайшее время откроют офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова.По его словам, филиал украинского офиса Сбербанка России был одним из крупнейших в Крыму до воссоединения полуострова с Россией. В нем не только хранили свои сбережения крымчане, но накапливали средства многие предприятия республики."Крымчане ждут возвращения Сбербанка", — подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20220422/krym-1784915280.html

республика крым

россия

севастополь

симферополь

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республика крым, экономика, россия, севастополь, симферополь, сбербанк россии, промсвязьбанк, георгий мурадов