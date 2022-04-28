В Крыму призвали Сбербанк начать работу на полуострове
Постпред Крыма Мурадов призвал Сбербанк начать работу на полуострове
Стенд ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов призвал крупные российские банки, среди которых Сбербанк, открыть свои офисы на полуострове.
Президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. В свою очередь, в банке заявили, что в ближайшее время откроют офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова.
"На фоне тотальных санкций, введенных в отношении России, считаю, что пришло время крупным российским банкам, среди которых, Сбербанк, открыть свои офисы на полуострове. Многие российские банки подверглись санкциям, но в Крым пока, насколько мне известно, пришел только Промсвязьбанк, рассматривают возможности другие банки, но этот процесс не носит массового характера", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, филиал украинского офиса Сбербанка России был одним из крупнейших в Крыму до воссоединения полуострова с Россией. В нем не только хранили свои сбережения крымчане, но накапливали средства многие предприятия республики.
"Крымчане ждут возвращения Сбербанка", — подчеркнул постпред.