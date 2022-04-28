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Губернатор: санкции не повлияют на семеноводство в Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2022
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Белгородская область
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Губернатор: санкции не повлияют на семеноводство в Белгородской области
Губернатор: санкции не повлияют на семеноводство в Белгородской области - РИА Новости, 28.04.2022
Губернатор: санкции не повлияют на семеноводство в Белгородской области
Белгородская область имеет необходимую научную и материальную базу для решения вопросов семеноводства, сообщил в четверг в ходе прямой линии с жителями региона... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T23:05
2022-04-28T23:05
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Белгородская область имеет необходимую научную и материальную базу для решения вопросов семеноводства, сообщил в четверг в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Вячеслав Гладков."В первые же дни объявления санкций наши крупные агрохолдинги решили большинство проблем, связанных с семенами. Сейчас мы достаточно спокойно готовимся к осенним полевым работам. Два самых непростых вопроса: селекция и генетика. Но у нас есть вся необходимая научная и материальная база для их решения не только на региональном, но и на федеральном уровне", - сказал Гладков.В планах правительства региона создать в области федеральный центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений для развития отечественной конкурентоспособной селекции и семеноводства. Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить сельхозпроизводителей региона высококачественными семенами по доступным ценам.Основными направлениями работы центра станут: создание, реконструкция материально-технической базы селекции и семеноводства; поддержка областных селекционно-семеноводческих учреждений и организаций, семеноводческих хозяйств; замещение ввозимого семенного материала в направлении выращивания семян зерновых и зернобобовых культур до 100%, гибридных семян кукурузы и подсолнечника до 100% потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей области; повышение конкурентоспособности производимых в области семян сортов и гибридов; обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей области качественным семенным материалом.Предполагается, что проект поможет создать структуры по внутрихозяйственному семеноводству в каждом агрохолдинге, зерновой компании и хозяйстве. Также планируется обеспечить подбор, обучение и повышение квалификации специалистов, задействованных в программе.
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экономика, вячеслав гладков, белгородская область
23:05 28.04.2022
 
Губернатор: санкции не повлияют на семеноводство в Белгородской области

Губернатор Гладков: санкции не повлияют на развитие семеноводства в регионе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Белгородская область имеет необходимую научную и материальную базу для решения вопросов семеноводства, сообщил в четверг в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Вячеслав Гладков.
"В первые же дни объявления санкций наши крупные агрохолдинги решили большинство проблем, связанных с семенами. Сейчас мы достаточно спокойно готовимся к осенним полевым работам. Два самых непростых вопроса: селекция и генетика. Но у нас есть вся необходимая научная и материальная база для их решения не только на региональном, но и на федеральном уровне", - сказал Гладков.
В планах правительства региона создать в области федеральный центр селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений для развития отечественной конкурентоспособной селекции и семеноводства. Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить сельхозпроизводителей региона высококачественными семенами по доступным ценам.
Основными направлениями работы центра станут: создание, реконструкция материально-технической базы селекции и семеноводства; поддержка областных селекционно-семеноводческих учреждений и организаций, семеноводческих хозяйств; замещение ввозимого семенного материала в направлении выращивания семян зерновых и зернобобовых культур до 100%, гибридных семян кукурузы и подсолнечника до 100% потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей области; повышение конкурентоспособности производимых в области семян сортов и гибридов; обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей области качественным семенным материалом.
Предполагается, что проект поможет создать структуры по внутрихозяйственному семеноводству в каждом агрохолдинге, зерновой компании и хозяйстве. Также планируется обеспечить подбор, обучение и повышение квалификации специалистов, задействованных в программе.
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Белгородская областьЭкономикаВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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