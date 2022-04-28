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Блинкен: снятие санкций против России потребует прекращения огня на Украине
Блинкен: снятие санкций против России потребует прекращения огня на Украине - РИА Новости, 29.04.2022
Блинкен: снятие санкций против России потребует прекращения огня на Украине
Отмена санкций против России возможно только при условии остановки специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T22:56
2022-04-28T22:56
2022-04-29T00:24
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энтони блинкен
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Отмена санкций против России возможно только при условии остановки специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.По его словам, данный шаг является условием "любых подвижек" в этом вопросе. Так глава Госдепа на слушаниях в палате представителей конгресса ответил на вопрос, необходимо ли для отмены антироссийских ограничений прекращение боевых действий на Украине.При этом Блинкен не стал давать прямой ответ на вопрос, должна ли Москва для этого вывести свои подразделения с Украины.
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в мире, украина, сша, конгресс сша, энтони блинкен, санкции в отношении россии
22:56 28.04.2022 (обновлено: 00:24 29.04.2022)
Блинкен: снятие санкций против России потребует прекращения огня на Украине
Госсекретарь Блинкен назвал условием снятия санкций с России прекращение огня на Украине