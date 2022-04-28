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В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России - РИА Новости, 28.04.2022
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В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России
В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России - РИА Новости, 28.04.2022
В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России
Нужно поднять в Совбезе ООН тему "бандитской практики" США в отношении активов РФ, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:43
2022-04-28T17:43
джо байден
сша
совет безопасности оон
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нужно поднять в Совбезе ООН тему "бандитской практики" США в отношении активов РФ, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине"."Это бандитская практика, нужно поднимать в Совбезе ООН тему недопустимости подобной политики США в отношении активов РФ, привлекать к ней внимание", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.
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джо байден, сша, совет безопасности оон
17:43 28.04.2022
 
В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России

В Совфеде предложили поднять вопрос о "бандитской практике" США в отношении активов России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нужно поднять в Совбезе ООН тему "бандитской практики" США в отношении активов РФ, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине".
"Это бандитская практика, нужно поднимать в Совбезе ООН тему недопустимости подобной политики США в отношении активов РФ, привлекать к ней внимание", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 16:33
Сенатор: изъятие активов российских бизнесменов оттолкнет от США инвесторов
 
Джо БайденСШАСовет Безопасности ООН
 
 
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