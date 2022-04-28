https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785998320.html

В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России

В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России - РИА Новости, 28.04.2022

В Совфеде предложили поднять в СБ ООН вопрос об изъятии США активов России

Нужно поднять в Совбезе ООН тему "бандитской практики" США в отношении активов РФ, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:43

2022-04-28T17:43

2022-04-28T17:43

джо байден

сша

совет безопасности оон

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нужно поднять в Совбезе ООН тему "бандитской практики" США в отношении активов РФ, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине"."Это бандитская практика, нужно поднимать в Совбезе ООН тему недопустимости подобной политики США в отношении активов РФ, привлекать к ней внимание", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785981381.html

сша

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джо байден, сша, совет безопасности оон