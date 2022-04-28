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Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России - РИА Новости, 28.04.2022
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Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России
Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России - РИА Новости, 28.04.2022
Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России
Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что европейские санкции "серьезно влияют" на экономику России, и что Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:49
2022-04-28T16:49
в мире
экономика
финляндия
цены на нефть
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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АФИНЫ, 28 апр – РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что европейские санкции "серьезно влияют" на экономику России, и что Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в отношении импорта энергоресурсов из России.Выступая после переговоров в Афинах с совместным заявлением с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Марин сказала, что ЕС вместе с ближайшими союзниками энергично отреагировал на действия России на Украине."Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше. Финляндия готова рассмотреть новые коллективные меры ЕС по сокращению экспортных поступлений России. Я призываю к еще более эффективным санкциям в отношении импорта энергоресурсов из России", - сказала она. По словам Марин, ЕС должен рассмотреть все возможные решения, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива, импортируемого из России. В частности, по ее словам, крайне важно ускорить "зеленый" переход, увеличить количество возобновляемых источников энергии.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/finlyandiya-1785814866.html
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в мире, экономика, финляндия, цены на нефть, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
16:49 28.04.2022
 
Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России

Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС против импорта энергоресурсов из России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В центре Хельсинки. Архивное фото
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АФИНЫ, 28 апр – РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что европейские санкции "серьезно влияют" на экономику России, и что Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в отношении импорта энергоресурсов из России.
Выступая после переговоров в Афинах с совместным заявлением с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Марин сказала, что ЕС вместе с ближайшими союзниками энергично отреагировал на действия России на Украине.
Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:37
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
"Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше. Финляндия готова рассмотреть новые коллективные меры ЕС по сокращению экспортных поступлений России. Я призываю к еще более эффективным санкциям в отношении импорта энергоресурсов из России", - сказала она. По словам Марин, ЕС должен рассмотреть все возможные решения, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива, импортируемого из России. В частности, по ее словам, крайне важно ускорить "зеленый" переход, увеличить количество возобновляемых источников энергии.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Геннадий Тимченко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:00
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:57
Президент Хорватии выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО
 
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