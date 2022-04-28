https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785985304.html

Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России

Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России - РИА Новости, 28.04.2022

Финляндия готова рассмотреть новые санкции против энергоресурсов из России

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что европейские санкции "серьезно влияют" на экономику России, и что Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:49

2022-04-28T16:49

2022-04-28T16:49

в мире

экономика

финляндия

цены на нефть

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

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АФИНЫ, 28 апр – РИА Новости. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что европейские санкции "серьезно влияют" на экономику России, и что Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в отношении импорта энергоресурсов из России.Выступая после переговоров в Афинах с совместным заявлением с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Марин сказала, что ЕС вместе с ближайшими союзниками энергично отреагировал на действия России на Украине."Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше. Финляндия готова рассмотреть новые коллективные меры ЕС по сокращению экспортных поступлений России. Я призываю к еще более эффективным санкциям в отношении импорта энергоресурсов из России", - сказала она. По словам Марин, ЕС должен рассмотреть все возможные решения, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива, импортируемого из России. В частности, по ее словам, крайне важно ускорить "зеленый" переход, увеличить количество возобновляемых источников энергии.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/finlyandiya-1785814866.html

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Кирилл Волков

в мире, экономика, финляндия, цены на нефть, санкции в отношении россии, евросоюз, россия