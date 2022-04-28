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МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США - РИА Новости, 28.04.2022
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США
Москва надеется, что РФ не придется действовать зеркально в отношении США в ответ на блокировку американцами счетов российских загранучреждений в США, заявила... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:15
2022-04-28T14:15
2022-04-28T14:15
в мире
сша
вашингтон (штат)
bank of america
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва надеется, что РФ не придется действовать зеркально в отношении США в ответ на блокировку американцами счетов российских загранучреждений в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это действительно беспрецедентное давление на наших дипломатов, которые работают по всему миру, в частности, в Вашингтоне, со стороны властей США и включает, конечно, закрытие счетов двух генконсульств, причем внезапно без заблаговременного уведомления", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, блокировка счетов в Bank of America не могла произойти без одобрения и прямого указания госдепа США, теперь американское внешнеполитическое ведомство для того, чтобы избежать неприятностей дипмиссии, обещает содействие в открытии новых счетов генконсульств уже в другом банке."Надеемся, что ситуация будет разрешена удовлетворительным образом, нам не придется действовать по принципу зеркальной реакции, но мы абсолютно не будем себя сдерживать, если эта ситуация в ближайшее время для российских дипломатов не разрешится в позитивном ключе", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785924711.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), bank of america, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США
Мария Захарова: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США