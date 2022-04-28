Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785944866.html
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США - РИА Новости, 28.04.2022
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США
Москва надеется, что РФ не придется действовать зеркально в отношении США в ответ на блокировку американцами счетов российских загранучреждений в США, заявила... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:15
2022-04-28T14:15
в мире
сша
вашингтон (штат)
bank of america
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_661c10995b893a270f1675f0505db8af.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва надеется, что РФ не придется действовать зеркально в отношении США в ответ на блокировку американцами счетов российских загранучреждений в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это действительно беспрецедентное давление на наших дипломатов, которые работают по всему миру, в частности, в Вашингтоне, со стороны властей США и включает, конечно, закрытие счетов двух генконсульств, причем внезапно без заблаговременного уведомления", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, блокировка счетов в Bank of America не могла произойти без одобрения и прямого указания госдепа США, теперь американское внешнеполитическое ведомство для того, чтобы избежать неприятностей дипмиссии, обещает содействие в открытии новых счетов генконсульств уже в другом банке."Надеемся, что ситуация будет разрешена удовлетворительным образом, нам не придется действовать по принципу зеркальной реакции, но мы абсолютно не будем себя сдерживать, если эта ситуация в ближайшее время для российских дипломатов не разрешится в позитивном ключе", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785924711.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727247486_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bdb5e6e81636dbbad02358c0c242aae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), bank of america, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:15 28.04.2022
 
МИД: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США

Мария Захарова: Москва надеется на решение ситуации со счетами загранучреждений в США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва надеется, что РФ не придется действовать зеркально в отношении США в ответ на блокировку американцами счетов российских загранучреждений в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это действительно беспрецедентное давление на наших дипломатов, которые работают по всему миру, в частности, в Вашингтоне, со стороны властей США и включает, конечно, закрытие счетов двух генконсульств, причем внезапно без заблаговременного уведомления", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, блокировка счетов в Bank of America не могла произойти без одобрения и прямого указания госдепа США, теперь американское внешнеполитическое ведомство для того, чтобы избежать неприятностей дипмиссии, обещает содействие в открытии новых счетов генконсульств уже в другом банке.
"Надеемся, что ситуация будет разрешена удовлетворительным образом, нам не придется действовать по принципу зеркальной реакции, но мы абсолютно не будем себя сдерживать, если эта ситуация в ближайшее время для российских дипломатов не разрешится в позитивном ключе", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 13:09
МИД назвал заморозку российских активов опасным прецедентом
 
В миреСШАВашингтон (штат)Bank of AmericaСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала