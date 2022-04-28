14:07 28.04.2022 (обновлено: 14:53 28.04.2022)
СМИ: Германия может рассмотреть введение санкций против Сбербанка
Блумберг: Германия может рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций ЕС
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке
Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Германия готова рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций Евросоюза и его отключение от международной межбанковской системы SWIFT, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Германия готова рассмотреть возможность включения ПАО "Сбербанк", крупнейшего российского банка, в следующий пакет санкций Европейского союза, который в настоящее время дорабатывается", - пишет агентство, которое ссылается на неназванные источники.
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Как отмечается в статье, ранее Германия среди стран ЕС была наиболее "неохотно" настроена к идее введения санкций против Сбербанка и отключения его от SWIFT, а Польша и балтийские государства придерживались противоположной позиции. Поясняется, что Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат проведение транзакций, связанных с энергетическим сектором, однако теперь ФРГ готовится поддержать поэтапное введение запрета на российскую нефть.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.
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После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики. Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер. Он указывал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.