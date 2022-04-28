Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия может рассмотреть введение санкций против Сбербанка - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785941356.html
СМИ: Германия может рассмотреть введение санкций против Сбербанка
СМИ: Германия может рассмотреть введение санкций против Сбербанка - РИА Новости, 28.04.2022
СМИ: Германия может рассмотреть введение санкций против Сбербанка
Германия готова рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций Евросоюза и его отключение от международной межбанковской системы SWIFT, утверждает... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:07
2022-04-28T14:53
экономика
германия
россия
сбербанк россии
санкции в отношении россии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_0:6:2876:1624_1920x0_80_0_0_45d0bcfb6b567c5e4755ad36e3952d5d.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Германия готова рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций Евросоюза и его отключение от международной межбанковской системы SWIFT, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Германия готова рассмотреть возможность включения ПАО "Сбербанк", крупнейшего российского банка, в следующий пакет санкций Европейского союза, который в настоящее время дорабатывается", - пишет агентство, которое ссылается на неназванные источники.Как отмечается в статье, ранее Германия среди стран ЕС была наиболее "неохотно" настроена к идее введения санкций против Сбербанка и отключения его от SWIFT, а Польша и балтийские государства придерживались противоположной позиции. Поясняется, что Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат проведение транзакций, связанных с энергетическим сектором, однако теперь ФРГ готовится поддержать поэтапное введение запрета на российскую нефть.Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики. Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер. Он указывал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784221984.html
https://ria.ru/20220412/sberbank-1783046958.html
https://ria.ru/20220428/sberbank-1785857501.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772299138_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e7d3a181790e6f72871beede3022997b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, сбербанк россии, санкции в отношении россии, евросоюз
14:07 28.04.2022 (обновлено: 14:53 28.04.2022)
 
СМИ: Германия может рассмотреть введение санкций против Сбербанка

Блумберг: Германия может рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций ЕС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке
Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Германия готова рассмотреть включение Сбербанка в следующий пакет санкций Евросоюза и его отключение от международной межбанковской системы SWIFT, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Германия готова рассмотреть возможность включения ПАО "Сбербанк", крупнейшего российского банка, в следующий пакет санкций Европейского союза, который в настоящее время дорабатывается", - пишет агентство, которое ссылается на неназванные источники.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:03
Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков
Как отмечается в статье, ранее Германия среди стран ЕС была наиболее "неохотно" настроена к идее введения санкций против Сбербанка и отключения его от SWIFT, а Польша и балтийские государства придерживались противоположной позиции. Поясняется, что Берлин был обеспокоен тем, что санкции против Сбербанка нарушат проведение транзакций, связанных с энергетическим сектором, однако теперь ФРГ готовится поддержать поэтапное введение запрета на российскую нефть.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.
Мобильное приложение Сбербанк-онлайн - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 10:48
Приложение Сбербанка исчезло из App Store
После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики. Россия начала операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял российский лидер. Он указывал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. По словам Путина, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Стенд ПАО Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 07:16
В Крыму призвали Сбербанк начать работу на полуострове
 
ЭкономикаГерманияРоссияСбербанк РоссииСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала